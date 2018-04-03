Слушаем вместе: экс-солистка группы «Винтаж» из Перми Анастасия Казаку выпустила первую сольную песню

В 22:00 2 апреля в музыкальном сервисе iTunes появилась первая сольная песня пермячки Анастасии Казаку, а после полуночи она была выложена на других музыкальных сервисах и в группе Анастасии во Вконтакте. Композиция называется «Будь со мной снова» и посвящена любви. Этот трек войдет в дебютный альбом Насти, над которым она сейчас работает.

Осенью 2016 года Анастасия Казаку стала участницей группы «Винтаж». Вместе с еще тремя девушками она записала песню «Кто хочет стать королевой» и исполнила другие, ранние хиты «Винтажа». В августе 2017-го группа распалась, и все его участницы занялись сольной карьерой, в том числе Анастасия. Вчера вечером пользователи смогли услышать ее первую сольную песню «Будь со мной снова».

— Премьера! На всех цифровых площадках долгожданная, самая-самая МОЯ любимая песня! — написала Анастасия в Instagram. — Всегда трудно начинать все сначала, что бы это ни было. Верьте, любите и только вперёд, без оглядки. Слушайте, скачивайте МОЮ песню.

Песня девушки посвящена любви. В начале композиции слушатели узнают о паре, которая рассталась. Во второй части трека влюбленные вновь сделают шаги друг к другу. «Начинаем с нуля, заново, по кругу», — поет Анастасия Казаку.

— Я услышала демо версию песни, автора Евгения Алягера, включила ее и влюбилась буквально с первых нот. Я сразу почувствовала, что эта песня действительно моя. Уверена, что слушатели полюбят ее так же сильно как я. Я не торопилась с записью первой песни, потому что хотела выбрать ту самую, — призналась 59.ru Анастасия. — Эта композиция о любви. Она динамичная, яркая. Сначала у героев песни не все гладко в отношениях, но в итоге все заканчивается хорошо.

К лету Анастасия Казаку планирует снять клип на песню «Будь со мной снова». Также этот трек должен войти в первый альбом пермячки. Она намерена записывать по одной песне каждые 2-3 месяца, и до конца года выпустить альбом с 7-8 песнями. После выхода альбома Анастасия хочет давать концерты с собственной программой. Сейчас она исполняет песни группы «Винтаж» и других музыкантов.

Узнать больше об Анастасии Казаку можно из интервью, которое она дала 59.ru в ноябре 2016 года, а также из Instagram девушки и ее официальной группы во «Вконтакте».