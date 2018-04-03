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«СерьГа» сняли клип про метро
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«СерьГа» сняли клип про метро 

Рамблер 1 час назад
Группа Сергея Галанина презентовала видео на песню «Я люблю поезда».
Режиссером черно-белого видео стал Михаил Максимов, а сам ролик — это совместный проект группы «СерьГа», «Нашего радио» и Департамента транспорта Москвы.
14 декабря 2017 года коллектив Сергея Галанина принял участие в акции «Музыка в метро», сыграв для пассажиров столичной подземки настоящий электрический концерт. Съемки с него и легли в основу нового видео группы.
«Роли» исполнили обычные жители Москвы, спешащие по своим делам по переходам метрополитена и случайно встретившие там известных исполнителей.
Напомним, что композиция «Я люблю поезда» входит в последний на сегодняшний день студийный альбом «СерьГи» — «Приметы».
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