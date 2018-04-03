«СерьГа» сняли клип про метро

Группа Сергея Галанина презентовала видео на песню «Я люблю поезда».

Режиссером черно-белого видео стал Михаил Максимов , а сам ролик — это совместный проект группы «СерьГа», «Нашего радио» и Департамента транспорта Москвы.

14 декабря 2017 года коллектив Сергея Галанина принял участие в акции «Музыка в метро», сыграв для пассажиров столичной подземки настоящий электрический концерт. Съемки с него и легли в основу нового видео группы.

«Роли» исполнили обычные жители Москвы, спешащие по своим делам по переходам метрополитена и случайно встретившие там известных исполнителей.

Напомним, что композиция «Я люблю поезда» входит в последний на сегодняшний день студийный альбом «СерьГи» — «Приметы».