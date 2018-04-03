Леонидов рассказал, как «Секрет» готовится к «НАШЕСТВИЮ»

3,4 и 5 августа в Большом Завидове пройдет фестиваль «НАШЕСТВИЕ». Накануне, 2 апреля, стала известна вторая пятерка участников Главного приключения года. В их числе «Калинов Мост», «СерьГа», AnimalДжаZ, «Мельница». Кроме того, впервые за всю историю «НАШЕСТВИЯ» хедлайнером второго дня фестиваля станет группа «Алиса». Фирменные билеты уже можно приобрести в кассах фестиваля в Москве и регионах, а электронные — на официальном сайте nashestvie.ru.

Еще одним участником фестиваля «НАШЕСТВИЕ— 2018» станет бит-квартет «Секрет». В этом году команда выйдет на сцену в «золотом составе» по случаю своего 35-летия. Максим Леонидов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, какую программу готовит коллектив для «НАШЕСТВИЯ», читайте только на НСН.

«Нам очень радостно, что в этом году мы, группа «Секрет», являемся участниками «НАШЕСТВИЯ». У нас остались самые теплые воспоминания о нашем участии в прошлый раз. Конечно, это совершенно замечательное чувство. Огромное количество народа, все в приподнятом, праздничном настроении. Это настоящий, большой, красивый фестиваль. В прошлый раз мы с успехом на нем выступили, надеюсь, что и в этом году не разочаруем поклонников и вообще, всех посетителей. Что касается репертуара, знаете, от группы с 35-летним стажем все хотят услышать произведения, которые знают и любят, greatest hits. Но это не значит, что будет только это, возможно будет несколько новых песен. Короче говоря, мы еще подумаем над репертуаром, но постараемся вас не разочаровать», — отметил артист.

До этого бит-квартет «Секрет» выступал на «НАШЕСТВИИ» лишь однажды — пять лет назад в 2013 году.