Ещё
Леонидов рассказал, как «Секрет» готовится к «НАШЕСТВИЮ»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Леонидов рассказал, как «Секрет» готовится к «НАШЕСТВИЮ» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
3,4 и 5 августа в Большом Завидове пройдет фестиваль «НАШЕСТВИЕ». Накануне, 2 апреля, стала известна вторая пятерка участников Главного приключения года. В их числе «Калинов Мост», «СерьГа», AnimalДжаZ, «Мельница». Кроме того, впервые за всю историю «НАШЕСТВИЯ» хедлайнером второго дня фестиваля станет группа «Алиса». Фирменные билеты уже можно приобрести в кассах фестиваля в Москве и регионах, а электронные — на официальном сайте nashestvie.ru.
Еще одним участником фестиваля «НАШЕСТВИЕ— 2018» станет бит-квартет «Секрет». В этом году команда выйдет на сцену в «золотом составе» по случаю своего 35-летия. Максим Леонидов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, какую программу готовит коллектив для «НАШЕСТВИЯ», читайте только на НСН.
«Нам очень радостно, что в этом году мы, группа «Секрет», являемся участниками «НАШЕСТВИЯ». У нас остались самые теплые воспоминания о нашем участии в прошлый раз. Конечно, это совершенно замечательное чувство. Огромное количество народа, все в приподнятом, праздничном настроении. Это настоящий, большой, красивый фестиваль. В прошлый раз мы с успехом на нем выступили, надеюсь, что и в этом году не разочаруем поклонников и вообще, всех посетителей. Что касается репертуара, знаете, от группы с 35-летним стажем все хотят услышать произведения, которые знают и любят, greatest hits. Но это не значит, что будет только это, возможно будет несколько новых песен. Короче говоря, мы еще подумаем над репертуаром, но постараемся вас не разочаровать», — отметил артист.
До этого бит-квартет «Секрет» выступал на «НАШЕСТВИИ» лишь однажды — пять лет назад в 2013 году.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Объявлена вторая пятёрка артистов «НАШЕСТВИЯ - 2018» НАШЕ Радио объявило первую пятёрку артистов НАШЕСТВИЯ-2018 Слушателям Rock FM подарят билеты на концерт Rainbow
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ28
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Видео
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение