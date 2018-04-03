На «Мосфильме» снимают «Квартет 4х4»

В одном из павильонов киностудии стартовали съемки нового музыкального проекта телеканала «Культура» под интригующим названием «Квартет 4х4».

Ведущим программы стал участник известного «Квартета И» Камиль Ларин

Он рассказал об особенностях нового проекта, отметив, что в нем участвуют не новички, а музыканты, которые уже успели заявить о себе, много гастролируют, хорошо знают свое дело. По мнению Камиля Ларина, «главное в проекте — это прекрасные знакомства, замечательная атмосфера», все кто попали в него -счастливчики, они смогли предстать перед широкой аудиторией и попробовать свои силы. Похоже, что «Квартет 4 х 4» обосновался на «Мосфильме» основательно. Где еще, как не в павильонах главной киностудии страны создавать успешный и качественный музыкальный продукт?!

«Я считаю, что через музыку можно подтянуть всё — и образование, и медицину, и, как ни странно, вообще жизнь в нашей большой России, — убежден Камиль Ларин.