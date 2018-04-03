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В «Рекорде» пройдет концерт группы Insula
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В «Рекорде» пройдет концерт группы Insula 

Собака 58 минут назад
Фото: Собака
Группа "Insula" выступит ЦК "Рекорд" в субботу, 7 апреля. Об этом сообщают организаторы.
Insula — проект, который одновременно затрагивает музыку и литературу. Создатели группы — Маэр Боруа (пианист с Мартиники) и Реда Бенабдалла (музакант и музыковед франко-алжирского происхождения, играющий на уде, восточном струнном инструменте) в своем творчестве отдают дань уважения писателю, мыслителю и эссеисту Францу Фанону, стремясь отразить в музыке его идеи равенства между людьми, народами и культурами.
В интервью France O Télévision, музыканты подчеркнули: "Мы создаем музыку, звук, оригинальное звучание, смешивая уд и фортепиано, традиции и современность. Этот музыкальный проект позволяет нам выйти за рамки музыкальных стилей, ставя культуры Алжира и Мартиники на одну ступень. "
Их творчество представляет собой уникальный коктейль из карибского джаза, арабо-андалузской, алжирской, магрибской и американской музыки.
Перед концертом состоится jam-session с нижегородскими музыкантами.
Начало в 19:00.
Стоимость билетов — 500-700 рублей.
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