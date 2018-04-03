Что лучше: Chromecast Audio или Bluetooth?

И Chromecast Audio, и Bluetooth имеют свои преимущества, когда дело доходит до трансляции музыки. Нашими критериями для сравнения будут качество передаваемого аудио и влияние на батарею. Для передачи с помощью технологий Bluetooth аудиоданные должны сжиматься. Chromecast Audio работает через WLAN, поэтому подобной проблемы здесь нет. Именно поэтому качество аудиопотока у Chromecast Audio по определению выше.

Обычно для трансляции музыки используют смартфон. Поэтому важно, чтобы передача данных не сильно нагружала его аккумулятор. Здесь Chromecast также имеет преимущество, так как данный гаджет самостоятельно управляет воспроизведением музыки и требует от смартфона меньше энергии.

Важный пункт, который лучше в Bluetooth — это удобство использования. Bluetooth не должен быть подключен к чему-то физически, его нужно только включить Таким образом, в целом для трансляции музыки лучше подходит Chromecast Audio. Если при этом у вас нет проложенной сети, или вы не хотите приобретать дополнительное устройство, можно использовать и Bluetooth. Опрос: Пользуетесь ли вы bluetooth-устройствами? Конечно, у меня даже чайник с bluetooth. И вообще, будущее за умной техникой Пользуюсь только умными часами, а зачем что-то еще? Нет, я боюсь восстания машин Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Как найти любимую музыку в сети: лучшие сервисы

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