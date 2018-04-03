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Алексей Брянцев везёт в Челябинск новые песни
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Алексей Брянцев везёт в Челябинск новые песни 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Певец, шансонье Алексей Брянцев везёт в Челябинск свою концертную программу, где прозвучат, в том числе новые песни. Мероприятие состоится 13преля в ДК Железнодорожников.
Визитной карточкой Алексея Брянцева является его запоминающийся баритон, который, как утверждают многое, удивительно похож на голос Михаила Круга.
И не случайно карьера молодого исполнителя началась с дуэта с вдовой звезды шансона Ириной Круг. Содружество оказалось более чем успешным и растянувшимся на два полноценных альбома, сметавшихся с прилавков музыкальных магазинов. «Привет малыш» 2007-го и «Если бы не ты» 2010-го годов.
В 2012-ом Алексей выпускает первый сольник, об успехе и уровне продаж которого говорит, в том числе, и количество мобильников, с установленными на них, в качестве звонков, песнями с этой пластинки.
Альбом «Твоё дыхание» позволил набрать талантливому певцу совершенно стремительные обороты. Он выступает по всей стране. Его встречают аншлагами во всех регионах России. Плотность гастрольного графика зашкаливает, но время для записи новых песен всё же выкраивается и возможно именно вы станете их первыми слушателями на предстоящем концерте.
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