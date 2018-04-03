Школьники из Куркина побывали в Музее русской Гармоники

Ученики 1 «Б» класса школы № 1298 побывали в одном из четырех самых больших в Европе музыкальном музеев — Музее русской Гармоники.

Более 40 лет Заслуженный деятель искусств А. Мирек собирал свою уникальную коллекцию музыкальных инструментов. Музей посвящен истории гармоники — одного из самых популярных музыкальных инструментов России. Ребята узнали, как можно отличить гармонь от аккордеона.

Дети узнали, что на гармошке можно играть не только руками, но и ногами. Экскурсия закончилась чаепитием со сладостями. (ск)