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Школьники из Куркина побывали в Музее русской Гармоники
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Школьники из Куркина побывали в Музее русской Гармоники 

Управа района Куркино 36 минут назад
Фото: Управа района Куркино
Ученики 1 «Б» класса школы № 1298 побывали в одном из четырех самых больших в Европе музыкальном музеев — Музее русской Гармоники.
Более 40 лет Заслуженный деятель искусств А. Мирек собирал свою уникальную коллекцию музыкальных инструментов. Музей посвящен истории гармоники — одного из самых популярных музыкальных инструментов России. Ребята узнали, как можно отличить гармонь от аккордеона.
Дети узнали, что на гармошке можно играть не только руками, но и ногами. Экскурсия закончилась чаепитием со сладостями. (ск)
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