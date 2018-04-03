Любимые мелодии в исполнении «Вокально-оперной студии» прозвучат в Черемушках

Московский городской творческий коллектив «Вокально-оперная студия» исполнит старинные песни и романсы, арии из опер и другие вокальные произведения, давно уже ставшие отечественной классикой. Концерт состоится сегодня в большом зале центра культуры и искусства «Меридиан».

«Особую атмосферу, обычно царящую на концертах «Вокально-оперной студии», гармонично дополнят отрывки из литературных произведений и стихотворений, посвященных весне, любви и музыке», — отмечают организаторы. Вход на концерт, начало которого назначено на 19:00, свободный.

Стоит отметить, что все воспитанники студии — люди взрослые. Всех их объединяет творческий энтузиазм и желание проявить себя. «Вокально-оперная студия» часто выступает на различных фестивалях и концертах окружного, городского и даже международного уровней. Кроме того, коллектив является частым гостем культурных центров, библиотек и пансионатов. В их репертуаре — вокальные произведения русских и зарубежных композиторов. Звание «народный» коллектив получил в 2004 году, подтвердив его еще раз в 2007.