Ещё
Любимые мелодии в исполнении «Вокально-оперной студии» прозвучат в Черемушках
Далее:
Читайте также:
Ещё

Любимые мелодии в исполнении «Вокально-оперной студии» прозвучат в Черемушках 

Управа района Черемушки 45 минут назад
Фото: Управа района Черемушки
Московский городской творческий коллектив «Вокально-оперная студия» исполнит старинные песни и романсы, арии из опер и другие вокальные произведения, давно уже ставшие отечественной классикой. Концерт состоится сегодня в большом зале центра культуры и искусства «Меридиан».
«Особую атмосферу, обычно царящую на концертах «Вокально-оперной студии», гармонично дополнят отрывки из литературных произведений и стихотворений, посвященных весне, любви и музыке», — отмечают организаторы. Вход на концерт, начало которого назначено на 19:00, свободный.
Стоит отметить, что все воспитанники студии — люди взрослые. Всех их объединяет творческий энтузиазм и желание проявить себя. «Вокально-оперная студия» часто выступает на различных фестивалях и концертах окружного, городского и даже международного уровней. Кроме того, коллектив является частым гостем культурных центров, библиотек и пансионатов. В их репертуаре — вокальные произведения русских и зарубежных композиторов. Звание «народный» коллектив получил в 2004 году, подтвердив его еще раз в 2007.
Управа района Черемушки: последние новости
В Черемушках почтут память Евгения Клячкина Отучить ребенка от интернет-зависимости помогут в Черемушках Познакомиться со «Сказкой» Илья Рубана можно на выставке в Черемушках
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Видео
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение