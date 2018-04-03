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Борис Гребенщиков перенес концерт в Костроме из-за болезни
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Борис Гребенщиков перенес концерт в Костроме из-за болезни 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Запланированный на 29 апреля концерт группы «Аквариум» в Костроме не состоится. Представители коллектива написали о переносе выступлений в Ярославле, Костроме, Ульяновске, Иванове, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. Однако об отмене концертов речи не идет.
Причиной переноса стала болезнь Бориса Гребенщикова. Сейчас артисту нужно время, чтобы восстановиться, поэтому все ближайшие концерты переносятся. Правда, с новой датой коллектив пока не определился, все станет известно позже.
При этом поклонников, которые уже купили билеты, успокаивают — они остаются действительными, и на новоназначенное выступление по ним можно будет попасть.
Кстати, в 2016 году БГ и «Аквариум» дали бесплатный концерт прямо в центре Костромы, на «сковородке». Несмотря на то, что накануне музыканты выступили в клубе «Икра», на улицах Костромы второй концерт тоже собрал немало поклонников.
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