Борис Гребенщиков перенес концерт в Костроме из-за болезни

Запланированный на 29 апреля концерт группы «Аквариум» в Костроме не состоится. Представители коллектива написали о переносе выступлений в Ярославле, Костроме, Ульяновске, Иванове, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. Однако об отмене концертов речи не идет.

Причиной переноса стала болезнь Бориса Гребенщикова . Сейчас артисту нужно время, чтобы восстановиться, поэтому все ближайшие концерты переносятся. Правда, с новой датой коллектив пока не определился, все станет известно позже.

При этом поклонников, которые уже купили билеты, успокаивают — они остаются действительными, и на новоназначенное выступление по ним можно будет попасть.

Кстати, в 2016 году БГ и «Аквариум» дали бесплатный концерт прямо в центре Костромы, на «сковородке». Несмотря на то, что накануне музыканты выступили в клубе «Икра», на улицах Костромы второй концерт тоже собрал немало поклонников.