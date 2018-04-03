«В Бразилии не бывали». Как сибиряки развивают латиноамериканскую культуру

Корреспондент « АиФ в ВС» Анастасия Михельсон, любительница бразильской босановы, была уверена, что стоит только захотеть, можно послушать эту музыку в ближайшие выходные. Ведь босанова достаточно популярна во всём мире, а в холодной России к солнечной и улыбчивой Бразилии относятся с теплотой. Правда, найти удалось лишь одну группу, «Nova Club», которая выступает довольно редко. Концертов музыканты давать пока не планировали, поэтому пришлось посмотреть видео с предыдущих выступлений, вдохновиться и поговорить с вокалисткой группы Анастасией Токарской о том, почему несмотря ни на что коллектив будет играть бразильскую музыку в сибирском городе.

Музыка для избранных?

Анастасия Михельсон, «АиФ в ВС»: Анастасия, почему из всех музыкальных стилей вы выбрали именно босанову?

Анастасия Токарская: Не знаю, сложно сказать, это так давно было… Просто всегда любила слушать босанову и джаз. Они, в принципе, очень похожи. Мы с мужем Константином давно занимаемся бразильской музыкой в Иркутске. У него — школа бразильских барабанов. Он собрал батукада-оркестр, который играет самбу.

А ещё мы бразильские барабаны коллекционируем. У нас есть сурдо (большие барабаны), тамбурины, агого, конги, бонги. Куика. Это инструмент, который часто используется в босанове. Кстати, людям на концертах интересно не только музыку слушать, поэтому мы рассказываем про инструменты, этим тоже отличаемся от других коллективов. Кроме этого, сотрудничаем с федерацией капоэйра, с девочками-танцовщицами, которые самбу танцуют.

— Сами какую музыку слушаете?

— Много слушаю джаза и современных бразильских певиц. Сейчас очень популярна Марсела Мангабейра. Она в стиле босановы переделывает хиты Майкала Джексона, Леди Гаги и других. Прикольно и необычно, послушайте.

Не чуждая культура

— А началось-то с чего? В Бразилию съездили?

— Нет, в том-то и дело, что в Бразилии мы не были никогда. Ну как это получается у людей? Некоторые любят джаз, другие — шансон. Видимо, есть гармонии какие-то, ритмы, которые именно тебе нравятся и подходят. У них музыка очень нежная, спокойная, лиричная. Редко бывают прямо забойные песни. У вокалистов и вокалисток голос бархатистый, негромкий, мелодичный. Тембры очень красивые. Язык португальский сам по себе красивый.

Кстати, в Португалии мы были. Очень круто. Но музыка у них своя, называется «фаду», она ядрёная такая, с надрывом, на цыганщину похожа. Нас, правда, не особо зацепило, не то.

— Вы чаще всего как выступаете? В концертных залах, где человек пришёл и слушает, или на фоне в баре?

— Были случаи разные. Играли и на фоне в ресторанах, и в барах, но с входными билетами, где люди всё же послушать приходили. Большие концерты мы не делаем. Сложно собрать зал в филармонии, например. Практика показывает, что у нас круг слушателей — 30-50 человек. Да её и в Бразилии всегда в барах исполняют для небольших аудиторий.

Хотя латино-американская культура иркутянам не чужда. У нас сразу две федерации капоэйра — это боевое искусство, совмещённое с танцем, очень хорошее физическое развитие, поэтому родители охотно отдают детей в такие кружки. Там их и музыке, и языку учат. Мой муж игру на барабанах преподаёт. Так что в Иркутске целое поколение любителей бразильской культуры подрастает!