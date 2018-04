На «Ночи музыки» в Екатеринбурге выступят звёзды 80-х

На «Ночи музыки», которая пройдёт в Екатеринбурге 29 июня, выступят звезды 80-х — группы Baccara, Joy и Arabesque. Концерт пройдет на площади 1905 года с 20:00 до 23:00. Вход для всех бесплатный.

Испанский дуэт Baccara исполнит песни Yes, Sir, I Can Boogie, Cara Mia, Sorry I´m a Lady, Spanish Medley. Arabesque споют Midnight Dancer, Born to Reggae, In for a Penny, in for a Pound», а австрийцы Joy — Hello, Japanes Girls, Valerie.

— Три часа дискотеки 80-х — этого, конечно, мало, зато какого качества! — говорит директор Ural Music Night Евгений Горенбург

Группа Joy уже приезжала с концертом в Екатеринбург в 1996 году. А Baccara и Arabesque не были на Урале ни разу.

Главным хедлайнером фестиваля станет Эмир Кустурица , который поёт в сербской фолк-рок-группе The No Smoking Orchestra.

Ранее директор фестиваля Евгений Горенбург рассказывал, что среди хедлайнеров фестиваля будет певица Лобода, но позже она отказалась от участия, обидевшись на высказывания Горенбурга в одном из интервью. А до этого организаторы анонсировали выступления Ринго Старра и Земфиры (причем барабанщика The Beatles обещают позвать в Екатеринбург уже второй год подряд), но никого из них так и не удалось привезти.

Кстати, по словам Горенбурга, ситуация с отказом Лободы разрешилась благополучно. Сама артистка предоплату за участие в фестивале не вернула, но это сделал промоутер, который будет организовывать её гастроли в ОАЭ.

Ставку решили сделать на молодых и не таких амбициозных исполнителей. Всего в центре города развернутся больше сотни площадок. Как проходил фестиваль в прошлом году, можно посмотреть в нашем большом фоторепортаже.

В этом году «Ночь музыки» будет сотрудничать с заявочным комитетом «Экспо-2025». А сам фестиваль Ural Music Night разрешили провести в дни чемпионата мира по футболу.