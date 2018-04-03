Ещё
Торжественное открытие Музыкального Пасхального фестиваля «Светлое Воскресение» состоится 8 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Торжественное открытие Музыкального Пасхального фестиваля «Светлое Воскресение» состоится 8 апреля 

Информационный портал Департамента культуры города Москвы 1 час назад
Фото: Информационный портал Департамента культуры города Москвы
8 апреля в 17:30 в храме святых мучеников Михаила и Феодора Черниговских (Черниговский пер.,3) состоится торжественное открытие Музыкального пасхального фестиваля «Светлое Воскресение». Церемонию возглавит председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, настоятель Черниговского Патриаршего подворья, митрополит Волоколамский Иларион.
Откроет концертную часть солистка Государственного Академического Большого Театра, преподаватель Московской Государственной Консерватории им. П. И. Чайковского, суперфиналист проекта «Главная сцена» — Ксения Дежнева. В программе прозвучат произведения, посвящённые празднованию Светлого праздника Пасхи, в исполнении академического хора Черниговского подворья и произведения Вольфганга Моцарта, Иоанна Себастьяна Баха, Карлоса Гарделя, которые исполнит ансамбль «Вдохновение». Перед гостями фестиваля в пасхальный вечер также выступит уникальный творческий коллектив, лауреат всероссийских и международных конкурсов — ансамбль народной музыки «Дмитровские рожечники» — это 15 юношей, виртуозно играющих на редких духовых инструментах — Владимирских рожках, жалейках, свирелях и пр. В репертуаре ансамбля как рожечная музыка XIX века, так и песни с инструментальном сопровождении баяна, балалайки, бас-гитары и ударных. Торжественное открытие фестиваля завершится выступлением казачьего ансамбля «Вольная станица» и артистов культурного центра «МосАРТ».
Все желающие в этот праздничный вечер Светлой Пасхи смогут посмотреть выступления приглашенных артистов и театральных коллективов, посетить специализированную книжную ярмарку, поучаствовать в мастер-классах: в том числе по росписи и декорации пасхальных яиц, изготовлению сувениров, кузнечному и гончарному делу. Также сотрудники Патриаршего подворья проведут серию бесплатных экскурсий.
Вечерняя концертная программа запланирована с 17:30 до 20:00. Организаторами фестиваля выступают Департамент культуры города Москвы и Московская епархия Русской Православной Церкви.
Ведущий концерта — Андрей Марачков.
Аккредитация СМИ: pressa-mdmm@yandex.ru
Информационный портал Департамента культуры города Москвы: последние новости
Более 200 детей-сирот отдохнут на весенних каникулах с МОСГОРТУРом Народный артист РСФСР Александр Збруев отмечает 80-летие Обзор наиболее ярких мероприятий учреждений культуры в выходные 31 марта - 1 апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки2
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Видео
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение