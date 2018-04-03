Торжественное открытие Музыкального Пасхального фестиваля «Светлое Воскресение» состоится 8 апреля

8 апреля в 17:30 в храме святых мучеников Михаила и Феодора Черниговских (Черниговский пер.,3) состоится торжественное открытие Музыкального пасхального фестиваля «Светлое Воскресение». Церемонию возглавит председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, настоятель Черниговского Патриаршего подворья, митрополит Волоколамский Иларион.

Откроет концертную часть солистка Государственного Академического Большого Театра, преподаватель Московской Государственной Консерватории им. П. И. Чайковского, суперфиналист проекта «Главная сцена» — Ксения Дежнева. В программе прозвучат произведения, посвящённые празднованию Светлого праздника Пасхи, в исполнении академического хора Черниговского подворья и произведения Вольфганга Моцарта , Иоанна Себастьяна Баха, Карлоса Гарделя, которые исполнит ансамбль «Вдохновение». Перед гостями фестиваля в пасхальный вечер также выступит уникальный творческий коллектив, лауреат всероссийских и международных конкурсов — ансамбль народной музыки «Дмитровские рожечники» — это 15 юношей, виртуозно играющих на редких духовых инструментах — Владимирских рожках, жалейках, свирелях и пр. В репертуаре ансамбля как рожечная музыка XIX века, так и песни с инструментальном сопровождении баяна, балалайки, бас-гитары и ударных. Торжественное открытие фестиваля завершится выступлением казачьего ансамбля «Вольная станица» и артистов культурного центра «МосАРТ».

Все желающие в этот праздничный вечер Светлой Пасхи смогут посмотреть выступления приглашенных артистов и театральных коллективов, посетить специализированную книжную ярмарку, поучаствовать в мастер-классах: в том числе по росписи и декорации пасхальных яиц, изготовлению сувениров, кузнечному и гончарному делу. Также сотрудники Патриаршего подворья проведут серию бесплатных экскурсий.

Вечерняя концертная программа запланирована с 17:30 до 20:00. Организаторами фестиваля выступают Департамент культуры города Москвы и Московская епархия Русской Православной Церкви

Ведущий концерта — Андрей Марачков.

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