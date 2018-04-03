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В театре им. Н. И. Сац состоялась мировая премьера оперы «Сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей»
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В театре им. Н. И. Сац состоялась мировая премьера оперы «Сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей» 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
На малой сцене театра им. Н. И. Сац состоялась премьера оперы Владимира Кобекина «Сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей». Либретто по сказке Д. Н. Мамина-Сибиряка написал Аркадий Застырец.
«Я сочинил музыкальную сказку в народном ключе, — рассказывает композитор. — Подлинные народные мелодии бывают разные: заводные, и праздничные, трагические и лирические, но они всегда самобытные и яркие. Вот эту самобытность и яркость я стремился передать в опере».
На театральную сцену эту «потешную оперу» перенесли музыкальный руководитель и дирижер Сергей Михеев, режиссер Наталия Ефимова, художник Денис Сазонов, дирижер Иван Виноградов, художник по свету Сергей Мартынов, видео-художник Мария Степанова и ассистент режиссера Мария Фомичева.
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