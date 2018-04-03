В Калининграде начался второй этап конкурса «Синяя птица»

Сегодня идёт второй день регионального этапа конкурса «Синяя птица». В очередной раз самые талантливые юные певцы, танцоры и музыканты области выходят на сцену, для того, что бы отправиться в столицу.

От народных песен до классики рока. На отборочном туре конкурса «Синяя птица» можно услышать песни совершенно разных жанров. Шестилетняя Диана Голованова на сцену вышла с совсем не детской песней. В её исполнении звучит знаменитая «Кукушка» Виктора Цоя . Её Диана выбирала сама. Несмотря на юный возраст, девочка чаще исполняет песни о войне.

Луиза Голованова, мама Дианы Головановой:

— Мы её отговаривали, хотели что-нибудь весёленькое, а она говорит: «Нет, мне нравятся такие драматичные песни».

Предпочтение рок композициям отдаёт и четырнадцатилетняя Ксения Бубен. Она спела один из бессмертных хитов группы «Queen». Несмотря на такой выбор, предпочтение Ксюша отдаёт джазу. Признаётся, что каждый выход на сцену вызывает у неё непередаваемые ощущения.

Ксения Бубен:

— Адреналин, огромный выброс адреналина, когда тебя снимают на камеру, в зале абсолютно никого. Ты стоишь на сцене, камеры, судьи сидят.

А Марат Гиоев больше любит патриотические песни, об этом говорит и его сценический костюм. Мальчику 11 лет. Он признается, что петь начал случайно.

Марат Гиоев:

— Один раз в школу шёл в первом классе. Там был плакат. Что-то связанное с вокалом, я точно уже и не помню. Я очень захотел и пошёл.

Наталья Доманицкая, преподаватель высшей категории эстрадно-джазового пения:

— Порадовало то, что мало фальшивых нот, хороший выбор репертуара. И есть у детей выбор разнопланового материала. Это тоже очень большое достижение.

За кулисами за ребят болеют родители и педагоги. В этом году всё большее число конкурсантов выступают с народными и эстрадными песнями. Самой юной совсем недавно исполнилось 6 лет.

За время отборочного этапа, который будет длиться 2 дня, жюри увидит около 50 выступлений, разделённых на 4 номинации. Это хореография, вокал, художественное слово и игра на музыкальных инструментах. Затем будет решено, кто из ребят отправится в Москву представлять наш регион на конкурсе «Синяя птица».