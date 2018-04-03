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Показ спектакля «Песни для слонов» состоится в Новоподрезкове 22 апреля
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Показ спектакля «Песни для слонов» состоится в Новоподрезкове 22 апреля 

Управа района Молжаниновский города Москвы 39 минут назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Детский мюзикл «Песни для слонов» покажут на сцене центра детского развития «Бэби-клуб» в Новоподрезкове в воскресенье, 22 апреля. Спектакль предназначен для детей в возрасте от 2 до 5 лет.
— Под ковром живут Тигр и Зебра. Когда они лягут спать, мы начнем рассказывать им интересные истории о волнах и морских звездах, — пояснила директор клуба Екатерина Бацун.
«Песни для слонов» — это настоящий мюзикл, где используются тексты сказок Дональда Биссета, на которые композитор центра Женя Астафуров сочинил песни в стиле рэгги.
Продолжительность представления 45 минут. Спектакли пройдут в 10.30 и 12.00.
Телефон для справок: 8 (926) 620-21-19.
Центр «Бэби-клуб» расположен по адресу: г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Новозаводская, 11. (то)
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