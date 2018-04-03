Ещё
Вандер Фил: Я больше не артист Black Star, не хочу, чтобы кто-то вмешивался в то, что я люблю
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вандер Фил: Я больше не артист Black Star, не хочу, чтобы кто-то вмешивался в то, что я люблю 

Peopletalk 3 часа назад
Фото: Peopletalk
Когда в апреле прошлого года Вандер Фил (тот самый музыкант из Харькова, которого я слушала, еще учась в Одессе лет пять назад) подписался на лейбл Black Star, я была в приятном шоке: «свои» покоряют Россию. Спустя год Фил (в «рваном» свитере Dries Van Noten) начинает наш разговор со слов: «Для начала расставим все точки над „i“: я больше не артист Black Star. Не было никаких обстоятельств, там работают вменяемые люди — мы услышали друг друга. Никто не будет тебя заставлять, если ты не хочешь. Они ценят и свое, и твое время и, вместо того чтобы тебя воспитывать, просто продвигают других артистов, которые разделяют взгляды и методы работы бренда».
Начиналось все на Украине, где после долгих поисков себя он понял, что ничего, кроме музыки, радость ему не приносит. «Я пробовал заниматься разным, многое из этого к творчеству никак не относилось, скорее, к быстрому „подъему“ денег, не всегда законному. Музыка просто была моим хобби». Первый трек Вандер Фил записал еще в школе: «После болезни я пришел на занятия, а пацаны говорят: „Мы тут группу „замутили“, но тебя не было, и мы первый трек без тебя записали“. В принципе, я никогда не видел себя в группе, но эта ситуация тогда меня так задела. Короче, я обиделся и начал записывать сам», — смеется Фил.
все слайды
Несложно представить, что о настоящей звукозаписывающей студии речи не было: наушники от Counter Strike и скачанные пиратские программы. «Тогда для меня это не было чем-то серьезным. Да я и сейчас не отношусь к музлу серьезно. Полгода вот „поотносился“ и пришел к тому, что лучше этого не делать, а то загоняться начинаешь. Я считаю верным просто получать удовольствие от процесса и делать все на совесть, а не лишь бы как, но побыстрее. Сейчас мой ход мысли построен так: есть материал, который я написал ради удовольствия, а дальше я решаю, что с ним делать. Но цели написать что-то ради того, чтобы выгоднее продать, нет».
Песни Фила иногда утрированные, но в целом автобиографические: про любовь / нелюбовь, жизнь, честность, ложь, чистоту и грязь, будни и праздники — они про нас. Как и его новый релиз — «Мир у твоих ног».
«Долгое время я писал песни «в стол», вообще никому не показывал, типа личное, стеснялся. Мог какие-то черновики дать своему другу Брайану. Ах да, еще одна особа (чье имя нельзя произносить вслух) вызвала у меня желание поделиться с ней моей «писаниной», позже я сделал ей подарок — написал песню. Ей нравились музыканты, а мне — она, «значит, чтобы быть рядом, нужно быть этой ср*ной звездой как минимум…» (текст из песни Вандер Фила «Молодую»), и она, кстати, вытянула из меня еще пару песен. Я «приколол» их Брайану, он опубликовал во «ВКонтакте».
Посчитал, что в них что-то есть и их должны услышать». Примерно то же случилось и с лейблом: «Мой друг (привет, Егорик) отправил мое „музло“», потом набрал меня и сказал: «Привет, ты прошел кастинг!» Я все-таки приехал в Москву и встретился с представителями Black Star. Бл*, ну любопытно ж было. Не попробовал — не узнал. Мы на тот момент нашли общий язык и взялись за работу». Тогда Филу не хотелось сразу давать концерты: «Было желание выпустить побольше песен, подготовить программу и тогда уже выступать. У меня материала на два альбома, а выпущено было официально пару треков, с которыми я катался. Я всегда чувствовал, что могу дать больше и сделать интереснее. Если я не ошибаюсь, в день первого релиза на лейбле было продано пять концертов. Представь, у меня одна песня, а я уже должен дать пять концертов — странно как-то. Естественно, в такой крупной структуре есть свои рамки, свои правила, система, в общем. Система — то, чего я всю жизнь избегал. Я почти сразу понял, что это не моя тема. Единственное, что меня удерживало и вызывало желание остаться в лейбле, — это руководство. Я просто наблюдал, как они „тянут мазу“ за своих артистов, и я считаю, это очень ценно». Но наступил момент, когда Фил решил идти дальше сам: «Не хочу морочить людям голову и делать вид, что меня все устраивает, а еще не хочу, чтобы кто-то вмешивался в то, что я люблю».
все слайды
Хотя многие мечтают пройти кастинг «Молодая кровь» и попасть в Black Star, для Фила лейбл никогда не был пределом мечтаний. Наоборот, он до конца не был уверен, что сделал правильный шаг. «Люди, конечно, смешные. После новости о контракте все начинают странно к тебе относиться, как к селебрити. Я себя так никогда не ощущал. Частенько наблюдаешь, как тебе ж*пу лижут, вокруг тебя вырастает „лес притворства“. А я ж ничего не сделал (я сейчас не прибедняюсь), я в буквальном смысле ничего не сделал, будучи на лейбле. Песни, которые выпустили, — старые. А, ну клип разве что новый снял, тоже мне достижение. Когда я уходил с лейбла, у меня мысль промелькнула: „Интересно, а телки так же давать будут, как и раньше?“» — смеется Вандер Фил. Новый этап — это свой собственный лейбл? Кого он подпишет на него? Отвечая на эти вопросы, Филипп снова шутит: «Это команда единомышленников, с которыми я хочу развиваться, — люди, которым я верю и с которыми мне комфортно. А лейбл да, подписал бы: выкупил бы всех артистов „на контрактах“ и выпустил в поле».
Последние месяцы Фил проводит в студии звукозаписи, переездах и работе над своим брендом одежды Fashion Criminal (который Фил открыл с другом Брайаном) — в тех самых футболках с надписью MDMA появлялись Иан Коннор, Крис Браун (28), Quavo (27), Lil Peep, Playboi Carti (21) и другие знаменитости. «Все на самом деле задают много вопросов про музыку и мельком про бренд, а мы еще пару лет назад вышли на международный уровень, и поверьте, там есть о чем рассказать», — говорит Фил.
Когда музыкант в Москве, его обычный день проходит так: душ, медитация, завтрак, студия, бесконечные встречи, а после хаммам, бассейн, возвращение домой и сон. Но большую часть времени, свободного от дел, он тратит на написание песен и сценариев для клипов: «Я не устаю от музыки, наоборот, она меня обогащает, в процессе только сил набираюсь. Музыка меня постоянно куда-то ведет. Я называю это волшебством, именно поэтому меня зовут Вандер Фил».
Благодарим фотостудию APRIORI и магазин MARQUE за помощь в организации съемки!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vander-fil-ya-bolshe-ne-artist-black-star-ne-hochu-chtoby-kto-to-vmeshivalsya-v-to-chto-ya-lyublyu/
Peopletalk: последние новости
Все-таки про Селену? В новом альбоме The Weeknd есть строчки про операцию Гомес! Ого! Кеша очень похудела! Как организовать идеальный праздник? Советы профессионала
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки13
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате
Видео
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение