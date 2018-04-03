Вандер Фил: Я больше не артист Black Star, не хочу, чтобы кто-то вмешивался в то, что я люблю

Когда в апреле прошлого года Вандер Фил (тот самый музыкант из Харькова, которого я слушала, еще учась в Одессе лет пять назад) подписался на лейбл Black Star, я была в приятном шоке: «свои» покоряют Россию. Спустя год Фил (в «рваном» свитере Dries Van Noten) начинает наш разговор со слов: «Для начала расставим все точки над „i“: я больше не артист Black Star. Не было никаких обстоятельств, там работают вменяемые люди — мы услышали друг друга. Никто не будет тебя заставлять, если ты не хочешь. Они ценят и свое, и твое время и, вместо того чтобы тебя воспитывать, просто продвигают других артистов, которые разделяют взгляды и методы работы бренда».

Начиналось все на Украине, где после долгих поисков себя он понял, что ничего, кроме музыки, радость ему не приносит. «Я пробовал заниматься разным, многое из этого к творчеству никак не относилось, скорее, к быстрому „подъему“ денег, не всегда законному. Музыка просто была моим хобби». Первый трек Вандер Фил записал еще в школе: «После болезни я пришел на занятия, а пацаны говорят: „Мы тут группу „замутили“, но тебя не было, и мы первый трек без тебя записали“. В принципе, я никогда не видел себя в группе, но эта ситуация тогда меня так задела. Короче, я обиделся и начал записывать сам», — смеется Фил.

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Несложно представить, что о настоящей звукозаписывающей студии речи не было: наушники от Counter Strike и скачанные пиратские программы. «Тогда для меня это не было чем-то серьезным. Да я и сейчас не отношусь к музлу серьезно. Полгода вот „поотносился“ и пришел к тому, что лучше этого не делать, а то загоняться начинаешь. Я считаю верным просто получать удовольствие от процесса и делать все на совесть, а не лишь бы как, но побыстрее. Сейчас мой ход мысли построен так: есть материал, который я написал ради удовольствия, а дальше я решаю, что с ним делать. Но цели написать что-то ради того, чтобы выгоднее продать, нет».

Песни Фила иногда утрированные, но в целом автобиографические: про любовь / нелюбовь, жизнь, честность, ложь, чистоту и грязь, будни и праздники — они про нас. Как и его новый релиз — «Мир у твоих ног».

«Долгое время я писал песни «в стол», вообще никому не показывал, типа личное, стеснялся. Мог какие-то черновики дать своему другу Брайану. Ах да, еще одна особа (чье имя нельзя произносить вслух) вызвала у меня желание поделиться с ней моей «писаниной», позже я сделал ей подарок — написал песню. Ей нравились музыканты, а мне — она, «значит, чтобы быть рядом, нужно быть этой ср*ной звездой как минимум…» (текст из песни Вандер Фила «Молодую»), и она, кстати, вытянула из меня еще пару песен. Я «приколол» их Брайану, он опубликовал во «ВКонтакте».

Посчитал, что в них что-то есть и их должны услышать». Примерно то же случилось и с лейблом: «Мой друг (привет, Егорик) отправил мое „музло“», потом набрал меня и сказал: «Привет, ты прошел кастинг!» Я все-таки приехал в Москву и встретился с представителями Black Star. Бл*, ну любопытно ж было. Не попробовал — не узнал. Мы на тот момент нашли общий язык и взялись за работу». Тогда Филу не хотелось сразу давать концерты: «Было желание выпустить побольше песен, подготовить программу и тогда уже выступать. У меня материала на два альбома, а выпущено было официально пару треков, с которыми я катался. Я всегда чувствовал, что могу дать больше и сделать интереснее. Если я не ошибаюсь, в день первого релиза на лейбле было продано пять концертов. Представь, у меня одна песня, а я уже должен дать пять концертов — странно как-то. Естественно, в такой крупной структуре есть свои рамки, свои правила, система, в общем. Система — то, чего я всю жизнь избегал. Я почти сразу понял, что это не моя тема. Единственное, что меня удерживало и вызывало желание остаться в лейбле, — это руководство. Я просто наблюдал, как они „тянут мазу“ за своих артистов, и я считаю, это очень ценно». Но наступил момент, когда Фил решил идти дальше сам: «Не хочу морочить людям голову и делать вид, что меня все устраивает, а еще не хочу, чтобы кто-то вмешивался в то, что я люблю».

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Хотя многие мечтают пройти кастинг «Молодая кровь» и попасть в Black Star, для Фила лейбл никогда не был пределом мечтаний. Наоборот, он до конца не был уверен, что сделал правильный шаг. «Люди, конечно, смешные. После новости о контракте все начинают странно к тебе относиться, как к селебрити. Я себя так никогда не ощущал. Частенько наблюдаешь, как тебе ж*пу лижут, вокруг тебя вырастает „лес притворства“. А я ж ничего не сделал (я сейчас не прибедняюсь), я в буквальном смысле ничего не сделал, будучи на лейбле. Песни, которые выпустили, — старые. А, ну клип разве что новый снял, тоже мне достижение. Когда я уходил с лейбла, у меня мысль промелькнула: „Интересно, а телки так же давать будут, как и раньше?“» — смеется Вандер Фил. Новый этап — это свой собственный лейбл? Кого он подпишет на него? Отвечая на эти вопросы, Филипп снова шутит: «Это команда единомышленников, с которыми я хочу развиваться, — люди, которым я верю и с которыми мне комфортно. А лейбл да, подписал бы: выкупил бы всех артистов „на контрактах“ и выпустил в поле».

Последние месяцы Фил проводит в студии звукозаписи, переездах и работе над своим брендом одежды Fashion Criminal (который Фил открыл с другом Брайаном) — в тех самых футболках с надписью MDMA появлялись Иан Коннор Крис Браун (28), Quavo (27), Lil Peep, Playboi Carti (21) и другие знаменитости. «Все на самом деле задают много вопросов про музыку и мельком про бренд, а мы еще пару лет назад вышли на международный уровень, и поверьте, там есть о чем рассказать», — говорит Фил.

Когда музыкант в Москве, его обычный день проходит так: душ, медитация, завтрак, студия, бесконечные встречи, а после хаммам, бассейн, возвращение домой и сон. Но большую часть времени, свободного от дел, он тратит на написание песен и сценариев для клипов: «Я не устаю от музыки, наоборот, она меня обогащает, в процессе только сил набираюсь. Музыка меня постоянно куда-то ведет. Я называю это волшебством, именно поэтому меня зовут Вандер Фил».

Благодарим фотостудию APRIORI и магазин MARQUE за помощь в организации съемки!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vander-fil-ya-bolshe-ne-artist-black-star-ne-hochu-chtoby-kto-to-vmeshivalsya-v-to-chto-ya-lyublyu/