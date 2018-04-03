Маркус Шульц на открытии арт-площадки в Москве

Маркус Шульц выступит на открытии новой арт-площадки в Москве

21 апреля в Москве представит свой «Open to Close» сет всемирно известный диджей, резидент топовых клубов планеты и участник крупнейших музыкальных событий — MARKUS SCHULZ.

Организатором выступления является компания GLOBALCLUBBING.

Для московской аудитории приезд Шульца — это безусловный подарок. Последний раз диджей был в Москве осенью 2016 года. Один из топовых артистов транс-музыки, визитной карточкой которого стали глубина и мощь звука, увлекающие слушателя в мрачное, но завораживающее музыкальное путешествие, энергетика, которая захлестывает с головой даже многотысячную толпу. Маркус не перестает экспериментировать, выпуская разнообразную музыку под несколькими именами — Markus Schulz, Dakota, Himmel, San Andreas Soundlab.

В этот раз в Москве Шульц представит публике многочасовой сет-симбиоз. Использование во время выступлений нестандартного звучания, сочетающего в себе deep, techno и, как называет его сам Маркус, «минималистичного» trance, подогреет интерес даже у тех, кто был на выступлении этого артиста много раз. Уникальное, высокотехничное шоу добавит впечатлений и будет удивлять на протяжение всей ночи.

“Я с нетерпением жду 21 апреля! Российская публика особенная для меня, и я очень рад тому, что ваша страна поддерживает события, посвященные музыке, которую мы все очень любим!

В своем сете я представляю треки с моего альбома Dakota — «The Nine Skies», а также работы от вдохновляющих меня артистов. Будет много ранее не вышедших треков и сюрпризов. В том числе, моя новая работа с Эммой Хьюитт «Safe from Harm». Мне не терпится сыграть ее у вас и увидеть вашу реакцию!” — говорит Маркус Шульц.

Увлекать за собой в мир космоса и абстракции и дарить по-настоящему весеннее настроение Маркус Шульц будет на открытии нового арт-пространства The Forge.

Площадка станет кузницей для любителей музыки, культуры, искусства, моды, науки и других интересов прогрессивной публики. Организаторы планируют проводить здесь вечеринки, выставки, перфомансы, лекции, семинары и даже автомобильные презентации.

Летом на площадке откроется летняя веранда площадью 400 квадратных метров.

По словам владельцев, за плечами которых такие проекты как Крыша Мира, Арсенал и Ветошный холл, The Forge — это абсолютно новая площадка со своей атмосферой и идеологией.

Адрес: Партийный переулок 1, корпус 6