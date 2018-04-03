Юрий Лоза жестко раскритиковал культовую песню Black Sabbath

После того, как российский певец Юрий Лоза раскритиковал песню группы Black Sabbath «Iron Man», в комментариях под постом завязался жаркий спор о профессиональной этике музыкантов.

Российский певец и музыкант Юрий Лоза считает, что некоторых музыкантов второй половины прошлого века обстоятельства возвели на вершину популярности незаслуженно. По словам Лозы, на концерт группы Black Sabbath его можно принести «связанным по рукам и ногам». Об этом он заявил в Facebook.

Он критикует песню «Iron Man», считая, что у музыкальной темы нет развития, поскольку мелодия повторяет риф, отчего вся музыка кажется стоячей. Кроме того, ему не угодила «незатейливая аранжировка».

«Идея песни и сам текст абсолютно не трогают — «И вот настало время железному человеку сеять страх. Месть из могилы: он убивает людей, которых однажды спасал» — мне кажется, это не имеет связи с действительностью», — написал музыкант.

Пение Оззи Осборна он назвал безобразным, а уровень профессиональной подготовки музыкантов Лоза оценил так, «словно они застряли в 1970-м: та же старорежимная стена гитарных усилителей и колонок, мешающих отстроить звук, то же отсутствие динамических оттенков, тот же заметный из последнего ряда дискомфорт на сцене и то же неумение объяснить звукачам — что надо делать».

«Юрий Лоза, вы как профессионал не могли не заметить, что Оззи себя элементарно не слышит на сцене и пытается звукорежиссеру жестами это показать. К чему выкладывать такое «разоблачающее» видео? …есть много других живых видео, где Осборн вполне нормально поет», — написал Boris Litvyak.

«Юрий Лоза так тут и запись звука и видео никакая — со смарта. Про качество звука трудно судить. Ozzy возрастной товарищ, может позволить себе и не попасть в ноты… На самом деле на этих «монстров» рока можно было пойти послушать, лет 15-20 назад… Сейчас впечатление конечно же испортится», — считает Петр Пьянов.

«То есть ты идешь на концерт, платишь нехилые бабки, слушаешь дико лажающую олдовую группу и «это простительно»? Блин, мне бы так работу работать!», — отметил Valentin Alexandrov, считая низкое качество исполнения нарушением профессиональной этики музыкантов.