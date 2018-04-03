5 самых необычных музыкальных дуэтов 

Майкл Джексон и Эдди Мерфи, Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье — самые запоминающиеся выступлениях этих и других дуэтов в нашей подборке.
Lady Gaga и Metallica (Moth into flame)
Этот дуэт был одним из самых ожидаемых на церемонии Grammy Awards 2017. Зажигательное выступление в духе heavy metal со всеми присущими ему атрибутами — огнём на сцене, слэмом и прыжками Леди Гаги в толпу было немного омрачено неожиданным для всех отключением микрофона Джеймса Хэтфилда, так что вначале исполнения его голос не был слышен. После премии оригинальное видео старательно удалялось из всех источников, однако неравнодушные фанаты успели пустить слух о продолжении совместной работы артистов, но Хэтфилд опроверг эту информацию.
Элтон Джон и Eminem (Stan)
Этот шокирующий дуэт обсуждали все, кто не мог пройти мимо провокационного поведения реп-артиста. Совместное исполнение Stan стало ещё одним шагом против предубеждения и предвзятости по отношению к музыкантам, активно выражающим свою позицию, даже если их мнение не схоже с мнением большинства. Песня была исполнена в 2001 году на церемонии Grammy Awards и мгновенно покорила восторженную публику настолько, что Eminem включил её в свой следующий альбом The Eminem Show.
Джоан Джетт и Майли Сайрус (Different)
Все мы хотя бы раз слышали по радио или телевидению песню I love rock’n’roll. Но не каждый из нас знает коллектив Runaways, а ведь именно в её исполнении она прозвучала впервые. Вокалистка группы Джоан Джетт после ухода из группы стала развивать сольную карьеру, и получила наибольшую известность в составе Joan Jett & the Blackhearts. А в 2015 году в рамках проекта Майли Сайрус — Happy Hippie — записала с ней необычную песню «на злобу дня» о том, что не стоит стесняться быть тем, кто ты есть. Композиция получилась в духе настоящего рок-хита конца 70-х, где Джоан Джетт также сыграла на акустической гитаре.
Майкл Джексон и Эдди Мерфи (What’s up with you)
Дуэт самого известного в США комедийного актёра конца 90-х и начала 2000-х Эдди Мёрфи, которого мы все знам по фильмам «Доктор Дулиттл» и «Полицейский из Беверли-Хилз», совместно с королём поп-сцены Майклом Джексоном стал приятной неожиданностью для фанатов обоих звёзд. Изначально они записали только песню со смыслом, что все мы не вечны и надо всегда понимать, что происходит с тобой «здесь и сейчас», а в 1993 году — выпустили на нёё совместный клип.
Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье (Barcelona)
Один из самых известных и необычных дуэтов за всю историю музыки.
Всё началось в марте 1987 года, когда Фредди встретился с Монсеррат в Барселоне. Он подарил ей кассету с несколькими своими новыми песнями. Кабалье понравились эти работы: она даже исполнила одну из них на концерте в Ковент Гарден в Лондоне. Удивительный творческий союз двух гениальных музыкантов 20 века — Монтсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри — дал жизнь единственному в своем роде альбому «Барселона». Выходу совместного альбома предшествовало два выступления Фредди и Монтсеррат, они исполняли знаменитую «Барселону», которую Фредди посвятил родному городу Кабалье. Заглавная песня пластинки стала гимном Летних Олимпийских Игр в Барселоне 1992 года.
В 2018 году исполняется 30 лет со дня выхода альбома и 85-лет Монсеррат Кабалье! В честь этих грандиозных событий Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» решил воплотить в жизнь идею Меркьюри — исполнить все песни альбома «Barcelona» с симфоническим оркестром. Шведские рок-звезды Магнус Баклунд, Йохан Бодинг и солистка Большого театра Дарья Зыкова исполнят композиции из альбома Barcelona, а также такие хиты группы Queen, как We are the Champions, Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now, We Will Rock You, Show Must Go On и другие. Уникальный концерт Queen & Barcelona. Show Must Go On состоится 18 апреля в Международном Доме музыки.