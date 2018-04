5 самых необычных музыкальных дуэтов 

Lady Gaga и Metallica (Moth into flame)

Элтон Джон и Eminem (Stan)

Этот шокирующий дуэт обсуждали все, кто не мог пройти мимо провокационного поведения реп-артиста. Совместное исполнение Stan стало ещё одним шагом против предубеждения и предвзятости по отношению к музыкантам, активно выражающим свою позицию, даже если их мнение не схоже с мнением большинства. Песня была исполнена в 2001 году на церемонии Grammy Awards и мгновенно покорила восторженную публику настолько, что Eminem включил её в свой следующий альбом The Eminem Show.

Джоан Джетт и Майли Сайрус (Different)

Все мы хотя бы раз слышали по радио или телевидению песню I love rock’n’roll. Но не каждый из нас знает коллектив Runaways, а ведь именно в её исполнении она прозвучала впервые. Вокалистка группы Джоан Джетт после ухода из группы стала развивать сольную карьеру, и получила наибольшую известность в составе Joan Jett & the Blackhearts. А в 2015 году в рамках проекта Майли Сайрус — Happy Hippie — записала с ней необычную песню «на злобу дня» о том, что не стоит стесняться быть тем, кто ты есть. Композиция получилась в духе настоящего рок-хита конца 70-х, где Джоан Джетт также сыграла на акустической гитаре.

Майкл Джексон и Эдди Мерфи (What’s up with you)

Дуэт самого известного в США комедийного актёра конца 90-х и начала 2000-х Эдди Мёрфи, которого мы все знам по фильмам «Доктор Дулиттл» и «Полицейский из Беверли-Хилз», совместно с королём поп-сцены Майклом Джексоном стал приятной неожиданностью для фанатов обоих звёзд. Изначально они записали только песню со смыслом, что все мы не вечны и надо всегда понимать, что происходит с тобой «здесь и сейчас», а в 1993 году — выпустили на нёё совместный клип.

Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье (Barcelona)

Один из самых известных и необычных дуэтов за всю историю музыки.

Всё началось в марте 1987 года, когда Фредди встретился с Монсеррат в Барселоне. Он подарил ей кассету с несколькими своими новыми песнями. Кабалье понравились эти работы: она даже исполнила одну из них на концерте в Ковент Гарден в Лондоне. Удивительный творческий союз двух гениальных музыкантов 20 века — Монтсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри — дал жизнь единственному в своем роде альбому «Барселона». Выходу совместного альбома предшествовало два выступления Фредди и Монтсеррат, они исполняли знаменитую «Барселону», которую Фредди посвятил родному городу Кабалье. Заглавная песня пластинки стала гимном Летних Олимпийских Игр в Барселоне 1992 года.

