Кадеты из Тимирязевского выступили на окружном фестивале творчества

Воспитанники Первого Московского кадетского корпуса приняли участие в окружном этапе фестиваля художественного творчества «Этот день мы приближали как могли…». В рамках фестиваля в театре народной музыки и песни «Золотое кольцо» прошел концерт. На мероприятие были приглашены ветераны войны и труженики тыла. Об этом рассказали в администрации учебного заведения.

— Концерт был посвящен 75-летию Сталинградской и Курской битв. Стихотворение Эдуарда Асадова «Россия начиналась не с меча» в исполнении кадет покорило сердца зрителей и членов жюри, — поделилась педагог кадетского корпуса Светлана Смолеева.

Напомним, Первый Московский кадетский корпус расположен по адресу ул. Вучетича, д. 30, корп. 1. (мю)