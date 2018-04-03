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Кадеты из Тимирязевского выступили на окружном фестивале творчества
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Кадеты из Тимирязевского выступили на окружном фестивале творчества 

Управа района Тимирязевский города Москвы 57 минут назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Воспитанники Первого Московского кадетского корпуса приняли участие в окружном этапе фестиваля художественного творчества «Этот день мы приближали как могли…». В рамках фестиваля в театре народной музыки и песни «Золотое кольцо» прошел концерт. На мероприятие были приглашены ветераны войны и труженики тыла. Об этом рассказали в администрации учебного заведения.
— Концерт был посвящен 75-летию Сталинградской и Курской битв. Стихотворение Эдуарда Асадова «Россия начиналась не с меча» в исполнении кадет покорило сердца зрителей и членов жюри, — поделилась педагог кадетского корпуса Светлана Смолеева.
Напомним, Первый Московский кадетский корпус расположен по адресу ул. Вучетича, д. 30, корп. 1. (мю)
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