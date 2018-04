Стала известна программа проведения «Ночи музыки» в Екатеринбурге

«Ночь музыки» заставит екатеринбуржцев и гостей уральской столицы закружиться в ритме диско. На одном из самых масштабных фестивалей Среднего Урала выступят легенды 80-х, об этом сообщает во вторник, 3 апреля, «АиФ-Урал»

В уральскую столицу приедут сразу три хедлайнера ушедшей эпохи. Так, испанский дуэт Baccara исполнит свои хиты «Yes, Sir, I Can Boogie», «Cara Mia», «Sorry I´m a Lady». Немецкая поп-группа Arabesque представит свои песни «Midnight Dancer», «Born to Reggae», «In for a Penny, in for a Pound». От австрийцев Joy можно будет услышать «Hello», «Japanese Girls» и «Valerie». Отметим, что последняя группа приедет в Екатеринбург всего лишь во второй раз за всю историю коллектива. До этого музыканты давали в уральской столице концерт только в 1996 году.

«Уральская Ночь Музыки объединяет на своих площадках разные поколения и жанры. В этом году на Площади 1905 года мы сделали самую большую танцплощадку Ural Music Night с участием хедлайнеров мирового класса. Три часа дискотеки 80-х это, конечно, мало, зато какого качества!», — сообщил отец-основатель фестиваля Евгений Горенбург

Площадь 1905 года, на которой будут выступать хедлайнеры диско-вечеринок, сможет вместить до 5 тыс. слушателей. Организаторы ожидают, что эта площадка произведет фурор, так как «под музыку дискотек 70-90-х выросла добрая половина сегодняшних активных горожан».