В ДШИ им. Римского-Корсакова состоялся большой отчетный концерт

Все отделы Детской школы искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, включая и отдел художественного творчества, приняли участие в концертной программе «Музыка света и цвета».

Собственно концертную программу составили выступления юных музыкантов всех отделений школы. В отчетном концерте показали свои достижения ученики преподавателей Елены Клименок, Екатерины Королёвой Ирины Калашниковой , Дениса и Анатолия Пасынковых, Натальи Войтиковой, Вячеслава Баканова, Михаила Горкуши, Ярослава Веселовского, Кристины Легонцевой, а также хор инструментального отдела под руководством Ларисы Петушковой и Анастасии Умяровой и оркестр баянистов-аккордеонистов.

Музыку дополнил видеоряд, соствленный из работ учащихся отделения ИЗО, учеников педагогов Георгия Чорбадзе, Алёны Демишевой и Ирины Зиминой . кульминацией и достойным завершением концерта стал «Кадетский марш» и «Подвиг Варяга» в исполнении школьного духового оркестра. Музыка и живопись, объединенные в едином творческом союзе, доставили огромное удовольствие зрителям.

С понедельника все ученики Школы искусств отправляются на весенние каникулы.