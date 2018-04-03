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В ДШИ им. Римского-Корсакова состоялся большой отчетный концерт
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В ДШИ им. Римского-Корсакова состоялся большой отчетный концерт 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Все отделы Детской школы искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, включая и отдел художественного творчества, приняли участие в концертной программе «Музыка света и цвета».
Собственно концертную программу составили выступления юных музыкантов всех отделений школы. В отчетном концерте показали свои достижения ученики преподавателей Елены Клименок, Екатерины Королёвой, Ирины Калашниковой, Дениса и Анатолия Пасынковых, Натальи Войтиковой, Вячеслава Баканова, Михаила Горкуши, Ярослава Веселовского, Кристины Легонцевой, а также хор инструментального отдела под руководством Ларисы Петушковой и Анастасии Умяровой и оркестр баянистов-аккордеонистов.
Музыку дополнил видеоряд, соствленный из работ учащихся отделения ИЗО, учеников педагогов Георгия Чорбадзе, Алёны Демишевой и Ирины Зиминой. кульминацией и достойным завершением концерта стал «Кадетский марш» и «Подвиг Варяга» в исполнении школьного духового оркестра. Музыка и живопись, объединенные в едином творческом союзе, доставили огромное удовольствие зрителям.
С понедельника все ученики Школы искусств отправляются на весенние каникулы.
Фото — Александр Калугин.
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