Концерт авторской песни пройдет в Таганском районе 

В нотно-музыкальной библиотеке имени Петра Юргенсона в честь закрытия творческого сезона 15 апреля организуют концерт «Культупросвет» театра авторской песни «Аквалибра».
— На мероприятии выступят лауреаты всероссийских и международных фестивалей. Прозвучат авторские песни. Свой талант продемонстрируют Марина Носова, Михаил Есиков и Ольга Кузнецова, — сообщила руководитель театра Татьяна Елекоева.
Она добавила, что авторские произведения на стихи Бориса Пастернака исполнит профессиональный певец Юрий Вустин.
Кроме того, на мероприятии подведут итоги года и обозначат планы на будущее. Новый сезон для артистов начнется в сентябре.
Концерт стартует в 15:00. Приглашаются все желающие.