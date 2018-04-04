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Концерт авторской песни пройдет в Таганском районе
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Концерт авторской песни пройдет в Таганском районе 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
В нотно-музыкальной библиотеке имени Петра Юргенсона в честь закрытия творческого сезона 15 апреля организуют концерт «Культупросвет» театра авторской песни «Аквалибра».
— На мероприятии выступят лауреаты всероссийских и международных фестивалей. Прозвучат авторские песни. Свой талант продемонстрируют Марина Носова, Михаил Есиков и Ольга Кузнецова, — сообщила руководитель театра Татьяна Елекоева.
Она добавила, что авторские произведения на стихи Бориса Пастернака исполнит профессиональный певец Юрий Вустин.
Кроме того, на мероприятии подведут итоги года и обозначат планы на будущее. Новый сезон для артистов начнется в сентябре.
Концерт стартует в 15:00. Приглашаются все желающие.
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