Концерт авторской песни пройдет в Таганском районе

В нотно-музыкальной библиотеке имени Петра Юргенсона в честь закрытия творческого сезона 15 апреля организуют концерт «Культупросвет» театра авторской песни «Аквалибра».

— На мероприятии выступят лауреаты всероссийских и международных фестивалей. Прозвучат авторские песни. Свой талант продемонстрируют Марина Носова , Михаил Есиков и Ольга Кузнецова , — сообщила руководитель театра Татьяна Елекоева.

Она добавила, что авторские произведения на стихи Бориса Пастернака исполнит профессиональный певец Юрий Вустин.

Кроме того, на мероприятии подведут итоги года и обозначат планы на будущее. Новый сезон для артистов начнется в сентябре.

Концерт стартует в 15:00. Приглашаются все желающие.