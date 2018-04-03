«Би-2», «ДДТ» и «Алиса» стали хедлайнерами фестиваля «КИНОпробы. SOLSTICE» 

23-24 июня 2018 года на территории аэродрома Окуловка в Новгородской области пройдет ежегодный музыкальный летний фестиваль «КИНОпробы. SOLSTICE».
Как сообщается в пресс-релизе, в фестивальной программе более 50 музыкальных коллективов, среди которых: Би-2, ДДТ, Алиса, Леонид Агутин, Brainstorm, 25/17, Tanzwut, Сергей Бобунец, Пилот, КняZz, Калинов Мост, Louna, Сети, Операция Пластилин, Нейромонах Феофан, Гречка, Дайте Танк (!), Аффинаж, Йорш, АПМ и другие.
Группа ДДТ откроет фестиваль в ночь с пятницы на субботу программой «История Звука», в субботу будет шоу в честь 35-летнего юбилея группы «Алиса», а «КИНОпробы. SOLSTICE» в целом закроет в воскресенье 24 июня «Би-2» программой «Горизонт Событий».
На фестивале «КИНОпробы. SOLSTICE» будет работать две сцены, также запланировано около двадцати «немузыкальных развлекательных активностей». Организаторы обещают бесплатные места под палатки и парковку, а также социально ответственную билетную политику — билеты от 750 рублей.
Справка «СП»:
Фестиваль «Кинопробы» впервые прошел в 2000 году в СК «Олимпийский», собрав лучших музыкантов страны, которые исполняли песни группы «Кино». 21 июня 2017 года в день 55-летия Виктора Цоя в Окуловке состоялся первый фестиваль «КИНОпробы.Solstice», на котором выступили группы Чайф, Алиса, Пилот, КняZz, Louna, Бригадный Подряд и другие. Первый фестиваль проходил один день, мероприятие посетило 11 тысяч человек. Одной из фестивальных традиций является обязательное исполнение всеми участниками хотя бы одной песни группы «Кино».
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