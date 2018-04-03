«Би-2», «ДДТ» и «Алиса» стали хедлайнерами фестиваля «КИНОпробы. SOLSTICE»

23-24 июня 2018 года на территории аэродрома Окуловка в Новгородской области пройдет ежегодный музыкальный летний фестиваль «КИНОпробы. SOLSTICE».

Как сообщается в пресс-релизе, в фестивальной программе более 50 музыкальных коллективов, среди которых: Би-2, ДДТ, Алиса, Леонид Агутин , Brainstorm, 25/17, Tanzwut, Сергей Бобунец , Пилот, КняZz, Калинов Мост, Louna, Сети, Операция Пластилин, Нейромонах Феофан, Гречка, Дайте Танк (!), Аффинаж, Йорш, АПМ и другие.

Группа ДДТ откроет фестиваль в ночь с пятницы на субботу программой «История Звука», в субботу будет шоу в честь 35-летнего юбилея группы «Алиса», а «КИНОпробы. SOLSTICE» в целом закроет в воскресенье 24 июня «Би-2» программой «Горизонт Событий».

На фестивале «КИНОпробы. SOLSTICE» будет работать две сцены, также запланировано около двадцати «немузыкальных развлекательных активностей». Организаторы обещают бесплатные места под палатки и парковку, а также социально ответственную билетную политику — билеты от 750 рублей.

Справка «СП»: