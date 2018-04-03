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Поэт Григорий Эпштейн выступил с музыкальной программой в Отрадном
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Поэт Григорий Эпштейн выступил с музыкальной программой в Отрадном 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
Поэт и композитор Григорий Эпштейн представил жителям Отрадного свою авторскую музыкально-поэтическую программу «Друзья мои». Мероприятие проходило в филиале «Отрадное» территориального центра социального обслуживания «Бабушкинский».
— Зрители услышали авторские произведения, а также музыкальные интерпретации на стихи русских поэтов. Под мелодичный аккомпанемент гитары гости программы насладились приятным тембром вокалиста. Представленную музыкально-поэтическую программу дополнили стихи и непринуждённый сопутствующий рассказ поэта, — поделились в администрации центра соцзащиты.
Григорий Эпштейн является членом союза писателей Москвы, профессиональным музыкантом-скрипачом. Артист пишет и издает стихи, выступает как автор и исполнитель своих песен, а также играет в театре «КомедиантЪ». (вт)
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