Поэт Григорий Эпштейн выступил с музыкальной программой в Отрадном

Поэт и композитор Григорий Эпштейн представил жителям Отрадного свою авторскую музыкально-поэтическую программу «Друзья мои». Мероприятие проходило в филиале «Отрадное» территориального центра социального обслуживания «Бабушкинский».

— Зрители услышали авторские произведения, а также музыкальные интерпретации на стихи русских поэтов. Под мелодичный аккомпанемент гитары гости программы насладились приятным тембром вокалиста. Представленную музыкально-поэтическую программу дополнили стихи и непринуждённый сопутствующий рассказ поэта, — поделились в администрации центра соцзащиты.

Григорий Эпштейн является членом союза писателей Москвы, профессиональным музыкантом-скрипачом. Артист пишет и издает стихи, выступает как автор и исполнитель своих песен, а также играет в театре «КомедиантЪ». (вт)