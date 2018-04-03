Ещё
«Леди Гага классической музыки»: почему надо немедленно зафолловить Лолу Астанову
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Леди Гага классической музыки»: почему надо немедленно зафолловить Лолу Астанову 

PlayboyRussia.com 2 часа назад
Фото: PlayboyRussia.com
Не нам тебе рассказывать, что в инстаграме много красивых девушек. Но некоторые из них могут не только доставить эстетическое наслаждение, но и помочь твоему культурному образованию.
Поп-музыка отличается от классической так же, как фастфуд от творения шеф-повара. Назначение одно — утоление голода, но способ разный. Не мы первые это заметили.
И если ты из тех, кто до сих пор думает, что классика — скучная, сложная и непонятная, а слушают ее лишь ботаники и пенсионеры, то мы спешим убедить тебя в обратном.
Познакомься с Лолой Астановой — одной из самых горячих пианисток мира. Ее инстаграм и хорошо выглядит, и приятно звучит. Она отличный пример того, что роскошные женщины могут не только красиво позировать у музыкальных инструментов, но и играть на них. Виртуозно и страстно.
Здесь и далее фото из инстаграма Лолы Астановой (@lolaastanova)
Я вернусь к тебе, Карнеги-Холл!
В далеком 1994 году маленькая восьмилетняя девочка из Ташкента побывала в легендарном Карнеги-Холле — самом престижном концертном зале мира, расположенном в Нью-Йорке.
Эту девочку звали Лола, и она уже три года училась играть на пианино. Впечатленная красотой площадки, она пообещала себе вернуться сюда вновь, но уже в качестве исполнителя. И спустя 18 лет она так и сделала.
Леди Гага классической музыки
Ее называют одной из самых талантливых пианисток в мире. После дебюта в Карнеги-Холле в 2012-м она выступала и на других известных площадках (в том числе — на Нью-Йоркском балу). Собрала на ютубе более 1,5 миллиона просмотров своей кавер-версией песни Рианны, сочинила несколько собственных композиций и выпускает альбомы.
Секрет ее популярности кроется не только в таланте, но и в особом стиле. Лола разрушает стереотипы о «скромном виде» пианисток. Она постоянно напоминает, что Шопен и Лист были модниками и денди. Так почему же сейчас представители классической школы должны быть невзрачными?
Взяв за основу свои прекрасные внешние данные, она дополнила их стильным макияжем и эффектными нарядами. В итоге получился яркий и неповторимый образ.
Классическая музыка — как дорогое вино
Классика в отличие от современной музыки требует глубокого осмысления, но и дарит ощущения совершенно иного порядка. Лола сравнивает ее с дорогим вином. И если ты привык пить только лимонад, возможно, пора попробовать и другие «напитки».
Мы верим, что ты сможешь открыть для себя всю красоту и силу классической музыки. А с Лолой это сделать совсем не сложно. Слушая произведения в ее исполнении, испытываешь глубокие чувства вдохновения, страсти, радости, грусти…
А впрочем, лучше один раз взглянуть и послушать Астанову, чем читать о ней. Ты уже захотел на нее подписаться?
A post shared by LOLA ASTANOVA (@lolaastanova) on Mar 23, 2018 at 9:41am PDT
PlayboyRussia.com: последние новости
Dj Tiga выступит 7 апреля в клубе «Бессонница» в Москве 12 крутых фильмов Брюса Уиллиса, которые вы точно не смотрели Хокинг по ту сторону экрана: фильмы и роли астрофизика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки15
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате1
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Видео
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение