«Леди Гага классической музыки»: почему надо немедленно зафолловить Лолу Астанову

Не нам тебе рассказывать, что в инстаграме много красивых девушек. Но некоторые из них могут не только доставить эстетическое наслаждение, но и помочь твоему культурному образованию.

Поп-музыка отличается от классической так же, как фастфуд от творения шеф-повара. Назначение одно — утоление голода, но способ разный. Не мы первые это заметили.

И если ты из тех, кто до сих пор думает, что классика — скучная, сложная и непонятная, а слушают ее лишь ботаники и пенсионеры, то мы спешим убедить тебя в обратном.

Познакомься с Лолой Астановой — одной из самых горячих пианисток мира. Ее инстаграм и хорошо выглядит, и приятно звучит. Она отличный пример того, что роскошные женщины могут не только красиво позировать у музыкальных инструментов, но и играть на них. Виртуозно и страстно.

Здесь и далее фото из инстаграма Лолы Астановой (@lolaastanova)

Я вернусь к тебе, Карнеги-Холл!

В далеком 1994 году маленькая восьмилетняя девочка из Ташкента побывала в легендарном Карнеги-Холле — самом престижном концертном зале мира, расположенном в Нью-Йорке.

Эту девочку звали Лола, и она уже три года училась играть на пианино. Впечатленная красотой площадки, она пообещала себе вернуться сюда вновь, но уже в качестве исполнителя. И спустя 18 лет она так и сделала.

Леди Гага классической музыки

Ее называют одной из самых талантливых пианисток в мире. После дебюта в Карнеги-Холле в 2012-м она выступала и на других известных площадках (в том числе — на Нью-Йоркском балу). Собрала на ютубе более 1,5 миллиона просмотров своей кавер-версией песни Рианны , сочинила несколько собственных композиций и выпускает альбомы.

Секрет ее популярности кроется не только в таланте, но и в особом стиле. Лола разрушает стереотипы о «скромном виде» пианисток. Она постоянно напоминает, что Шопен и Лист были модниками и денди. Так почему же сейчас представители классической школы должны быть невзрачными?

Взяв за основу свои прекрасные внешние данные, она дополнила их стильным макияжем и эффектными нарядами. В итоге получился яркий и неповторимый образ.

Классическая музыка — как дорогое вино

Классика в отличие от современной музыки требует глубокого осмысления, но и дарит ощущения совершенно иного порядка. Лола сравнивает ее с дорогим вином. И если ты привык пить только лимонад, возможно, пора попробовать и другие «напитки».

Мы верим, что ты сможешь открыть для себя всю красоту и силу классической музыки. А с Лолой это сделать совсем не сложно. Слушая произведения в ее исполнении, испытываешь глубокие чувства вдохновения, страсти, радости, грусти…

А впрочем, лучше один раз взглянуть и послушать Астанову, чем читать о ней. Ты уже захотел на нее подписаться?

A post shared by LOLA ASTANOVA (@lolaastanova) on Mar 23, 2018 at 9:41am PDT