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Cardi B и 21 Savage выпустили клип «Bartier Cardi»
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Cardi B и 21 Savage выпустили клип «Bartier Cardi» 

Аpelzin.ru 43 минуты назад
Американская рэперша Cardi B представила клип на трек "Bartier Cardi". В ролике снялся её "коллега по цеху" — рэпер 21 Savage, принявший участие в записи композиции.
Стильный, яркий, гламурный — таким вышел новый клип, однако — ничего принципиально нового нам увидеть не удалось.
6 апреля свет увидит дебютная студийная работа исполнительницы "Invasion of Privacy", которая выйдет на лейбле "Atlantic". Над работой потрудились десять продюсеров. В пластинку также войдут ранее вышедшие синглы "Bodak Yellow" и "Be Careful".
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