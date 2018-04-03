Cardi B и 21 Savage выпустили клип «Bartier Cardi»

Американская рэперша Cardi B представила клип на трек "Bartier Cardi". В ролике снялся её "коллега по цеху" — рэпер 21 Savage, принявший участие в записи композиции.

Стильный, яркий, гламурный — таким вышел новый клип, однако — ничего принципиально нового нам увидеть не удалось.

6 апреля свет увидит дебютная студийная работа исполнительницы "Invasion of Privacy", которая выйдет на лейбле "Atlantic". Над работой потрудились десять продюсеров. В пластинку также войдут ранее вышедшие синглы "Bodak Yellow" и "Be Careful".