В зюзинском центре соцобслуживания пройдет концерт

В Территориальном центре социального обслуживания «Зюзино» 9 апреля пройдет концерт «Торжество жизни — Торжество любви».

НТП-театр девятого апреля покажет концерт «Торжество жизни — Торжество любви» в актовом зале Территориального центра социального обслуживания «Зюзино». Мероприятие начнется в 13.30 и пройдет по адресу: Одесская, д. 9, корп. 1. Вход свободный.

Актрисы исполнят произведения великих композиторов на фортепиано, арии из знаменитых опер, прочитают рассказы русских писателей и стихи поэтов Золотого и Серебряного века, а также расскажут интереснейшие биографические факты гениев искусства.

А 19 апреля театр здесь покажет сцены из спектакля Островского «Не все коту масленица».