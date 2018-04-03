Актер Владимир Носик отмечает 70-летие

Сегодня исполнилось 70 лет народному артисту России, актеру театра и кино, Владимиру Носику

Предлагаем посмотреть отрывок из фильма «Эта веселая планета» (1973 год) с его участием и послушать песню в его исполнении.