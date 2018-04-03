Ещё
Актер Владимир Носик отмечает 70-летие
Далее:
Читайте также:
Ещё

Актер Владимир Носик отмечает 70-летие 

ИД «Собеседник» 42 минуты назад
Фото: ИД "Собеседник"
Сегодня исполнилось 70 лет народному артисту России, актеру театра и кино, Владимиру Носику.
Предлагаем посмотреть отрывок из фильма «Эта веселая планета» (1973 год) с его участием и послушать песню в его исполнении.
ИД «Собеседник»: последние новости
Людмила Гурченко в фильме "Карнавальная ночь" Памяти Олега Анофриева Битва за звания. Кто и за что дает артистам "народных" и "заслуженных"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки13
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Видео
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение