Конкурс игры на балалайке состоится в Краснопахорском

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Открытый окружной конкурс «Заиграй-ка, балалайка!» пройдет 14 апреля в Краснопахорской детской школе искусств.

Мероприятие получило имя классика игры на русском народном инструменте Михаила Рожкова . В этом году музыкант отметил свое столетие и, в зависимости от самочувствия, изъявил готовность присутствовать на концерте.

— В соревновании ежегодно участвуют музыканты от самого младшего возраста до профессионалов и преподавателей. В этот раз на сцену выйдет не меньше 50 человек. Конкурсанты будут выступать в сопровождении оркестра. Кроме того, мы ждем на соревнование гостей из Подольска, — отметила педагог Краснопахорской детской школы искусств Юлия Петренко.

Победителей определят по возрастным категориям в номинациях: «Соло», «Ансамбль», «Оркестр».