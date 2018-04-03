Конкурс игры на балалайке состоится в Краснопахорском 

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Открытый окружной конкурс «Заиграй-ка, балалайка!» пройдет 14 апреля в Краснопахорской детской школе искусств.
Мероприятие получило имя классика игры на русском народном инструменте Михаила Рожкова. В этом году музыкант отметил свое столетие и, в зависимости от самочувствия, изъявил готовность присутствовать на концерте.
— В соревновании ежегодно участвуют музыканты от самого младшего возраста до профессионалов и преподавателей. В этот раз на сцену выйдет не меньше 50 человек. Конкурсанты будут выступать в сопровождении оркестра. Кроме того, мы ждем на соревнование гостей из Подольска, — отметила педагог Краснопахорской детской школы искусств Юлия Петренко.
Победителей определят по возрастным категориям в номинациях: «Соло», «Ансамбль», «Оркестр».