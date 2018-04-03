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В Южном Тушине выступят заслуженный артист Северной Осетии Всеволод Ушаков и ансамбль «Вдохновение»
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В Южном Тушине выступят заслуженный артист Северной Осетии Всеволод Ушаков и ансамбль «Вдохновение» 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Культурном центре «Салют» района Южное Тушино в воскресенье, 8 апреля, пройдет концерт заслуженного артиста Северной Осетии Всеволода Ушакова и ведущего творческого коллектива города Москвы «Вокальный ансамбль „Вдохновение“. Об этом сообщила менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ Татьяна Кучеренко.
— Всеволод Ушаков обладатель бас-баритона, лауреат Всероссийского конкурса „Романсиада“. Ансамбль „Вдохновение“ — это уникальный самодеятельный коллектив энтузиастов, талантливых людей, объединенных любовью к музыке и вокальному творчеству. В их исполнении прозвучат романсы, песни отечественных и зарубежных композиторов, — рассказала Татьяна Кучеренко.
Концерт состоится по адресу: улица Свободы, дом 37. Начало в 15.00. Вход свободный. Без ограничений по возрасту.
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