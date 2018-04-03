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Российский национальный оркестр выступит в Омане, Франции, ФРГ и Австрии
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Российский национальный оркестр выступит в Омане, Франции, ФРГ и Австрии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российский национальный оркестр (РНО) под управлением Михаила Плетнева отправляется в большой гастрольный тур, который начнется в Омане, а затем продолжится во Франции, Германии и Австрии. Выступления пройдут с 4 по 17 апреля, сообщили в пресс-службе РНО.
Первый концерты Российского национального оркестра состоятся 4 и 5 апреля в одном из самых древних городов Аравийского полуострова — Маскате, столице Омана. Выступления пройдут на сцене Королевского оперного театра. В программе: «Пляска смерти» Сен-Санса, «Болеро» Равеля, Концерт для скрипки с оркестром ми минор Мендельсона, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» и Концерт для скрипки с оркестром ре мажор Чайковского, а также «Шехеразада» Римского-Корсакова. Солировать будет скрипач Сергей Крылов. За дирижерский пульт встанет итальянский маэстро Пьер Карло Орицио.
7 апреля РНО выступит на Пасхальном фестивале во французском Экс-ан-Провансе. Оркестр под управлением Михаила Плетнева исполнит Серенаду до мажор для струнного оркестра Мечислава Карловича и Третью симфонию Петра Чайковского. Также прозвучит Первый концерт для фортепиано с оркестром Мориса Равеля, в котором солировать будет Люка Дебарг. Выступления пройдут в Большом театре Прованса.
Продолжит свои выступления РНО в Германии, где 9 апреля в Кёльне будет исполнена та же программа, что в Экс-ан-Провансе. Затем РНО, Плетнев и Дебарг выступят в Эссене (15 апреля) и Мюнхене (16 апреля). Завершит Российский национальный оркестр свой гастрольный тур в австрийском городе Брегенце 17 апреля. В программах: произведения Карловича, Равеля, Скрябина и Чайковского.
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