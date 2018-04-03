Ещё
Лолита в «Живой среде» на «Новом Радио»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лолита в «Живой среде» на «Новом Радио» 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: партнерский материал
4 апреля состоится третий выпуск программы «Живая среда» на «Новом Радио». На этот раз гости уникальной студии смогут оценить фееричное live выступление певицы Лолиты.
Концерт будет транслироваться в прямом эфире «Нового Радио», а его видеоверсия пройдёт на сайте newradio.ru, в приложениях «Нового Радио» для iOS и Android и в группе «Нового Радио» ВКонтакте. Слушатели радиостанции могут принять участие в конкурсах в социальных сетях и попасть на эксклюзивное выступление певицы.
Лолита — популярная российская певица, актриса и телеведущая, исполнительница хитов «На Титанике» и «Раневская», последний из них прочно занимает позиции в хит-параде «Нового Радио» «Высшая Лига» на протяжении нескольких недель. В 2018 году ожидается выход альбома Лолиты, песни из которого она исполнит 4 апреля в «Живой среде» с 18:00 до 19:00 по московскому времени.
Пространство «Живой среды», созданное специально для проведения live концертов, объединяет в себе самые современные музыкальные установки и инструменты, «умный» свет и уникальное видеооборудование. В звуковом тракте «Живой среды» задействована цифровая консоль нового поколения, которую используют в своей работе такие мировые звёзды, как Depeche Mode и Celine Dion. Это позволяет вывести звучание концертов на качественно новый уровень.
«Новое Радио» — мультиформатный проект, объединяющий эксклюзивные технологии аудио и видео, позволяющие производить уникальный контент, осуществлять прямые трансляции и проводить акустические концерты. «Новое Радио» начало вещание 30 ноября 2015 года на частоте 98,4 FM в Москве, сегодня вещает более чем в 90 городах в России, Белоруссии, Литве и Молдове. В эфире «Нового Радио» звучат самые яркие и популярные композиции российских исполнителей, безусловные хиты.
«Новое Радио» в Интернете: newradio.ru.
Группы в социальных сетях: ВКонтакте, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, Одноклассники.
Мобильные приложения для iOS и Android.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки15
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате1
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Видео
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение