Лолита в «Живой среде» на «Новом Радио»

4 апреля состоится третий выпуск программы «Живая среда» на «Новом Радио». На этот раз гости уникальной студии смогут оценить фееричное live выступление певицы Лолиты.

Концерт будет транслироваться в прямом эфире «Нового Радио», а его видеоверсия пройдёт на сайте newradio.ru , в приложениях «Нового Радио» для iOS Android и в группе «Нового Радио» ВКонтакте . Слушатели радиостанции могут принять участие в конкурсах в социальных сетях и попасть на эксклюзивное выступление певицы.

Лолита — популярная российская певица, актриса и телеведущая, исполнительница хитов «На Титанике» и «Раневская», последний из них прочно занимает позиции в хит-параде «Нового Радио» «Высшая Лига» на протяжении нескольких недель. В 2018 году ожидается выход альбома Лолиты, песни из которого она исполнит 4 апреля в «Живой среде» с 18:00 до 19:00 по московскому времени.

Пространство «Живой среды», созданное специально для проведения live концертов, объединяет в себе самые современные музыкальные установки и инструменты, «умный» свет и уникальное видеооборудование. В звуковом тракте «Живой среды» задействована цифровая консоль нового поколения, которую используют в своей работе такие мировые звёзды, как Depeche Mode и Celine Dion. Это позволяет вывести звучание концертов на качественно новый уровень.

Белоруссии, Литве и «Новое Радио» — мультиформатный проект, объединяющий эксклюзивные технологии аудио и видео, позволяющие производить уникальный контент, осуществлять прямые трансляции и проводить акустические концерты. «Новое Радио» начало вещание 30 ноября 2015 года на частоте 98,4 FM в Москве , сегодня вещает более чем в 90 городах в России Молдове . В эфире «Нового Радио» звучат самые яркие и популярные композиции российских исполнителей, безусловные хиты.

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