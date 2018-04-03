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В Москве пройдет эксклюзивная презентация альбома Temnikova 3: Не модные
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В Москве пройдет эксклюзивная презентация альбома Temnikova 3: Не модные 

FashionTime 40 минут назад
Фото: FashionTime
Новый альбом за неделю до его выхода, новое звучание, новое шоу, новый уровень одного из самых востребованных артистов нашей страны и ее мощнейшей команды. Команды, которая словно динамо-машина, кажется, не только не выдыхается, а прибавляет мощности от безумного количества генерируемых событий и достижений.
Презентация альбома и нового шоу через три дня после последнего концерта тура на сорок пять городов — кому еще такое под силу? Меж тем приобщиться к историческому событию смогут немногие — для ивента выбрана площадка немногим больше двух тысяч человек, что по меркам Темниковой — практически квартирник. Стань частью уникального ивента:
Услышь первым все треки с нового альбома за девять дней до официального релиза. Посмотри своими глазами визуально-световую концепцию нового шоу тура TEMNIKOVA 2019/2020. Большинство технологий нового тура не имеющих мировых аналогов, которые другие зрители увидят только через год — будут представлены здесь и сейчас. Запрыгни в новый драйв. Еще более смелые песни, неповторимый тембр и безупречная стилистика композиций. Вулкан бурлящих эмоций упакованный в элегантную, но мощную электронику, новое визуально-световое воплощение узнаваемого стиля и свежайшие хореографические ходы команды Елены — хореографа шоу Танцы на ТНТ Екатерины Решетникова и победителя второго сезона шоу Максима Нестеровича.
Также поклонников ждет еще более тесное знакомство и полное погружение во вселенную TEMNIKOVA 3.
Дата: 18 апреля 2018 20:00 Место: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT
Адрес: г. Москва, Орджоникидзе., дом 11 Заказ билетов: +7 (495) 228-20-80
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