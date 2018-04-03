Арбенина снимает клип на песню «Инстаграм»

Режиссером нового видео стала Валерия Гай Германика.

Не так давно «Ночные снайперы» презентовали новую композицию под названием «Инстаграм», а теперь готовят на нее клип. Съемки проходили в минувшие выходные в одной из подмосковных деревень.

В основе клипа, по задумке режиссера, документальные события и, по словам Арбениной, это самое лучшее воплощение песни, какое только можно было бы представить на экране. Сюжет: история любви двух подростков, которые сбежали от родителей и устроили стрельбу в одном из поселков…

Валерия Гай Германика призналась, что редко снимает клипы, а если берется за это, то они получаются настоящими мини-фильмами со сложной драматургией. «Инстаграм» не стал исключением.

Готовый клип зрители увидят уже этой весной.