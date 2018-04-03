18 апреля обворожительная Наргиз устроит шоу в Костроме

18 апреля в КВЦ «Губернский» состоится концерт певицы Наргиз Закировой, которая привезет в наш город программу «Вдвоем», сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

В последний раз испольнительница приезжала к нам осенью 2016 года с концертом «Танцы на битых стеклах», и тогда наш корреспондент смог взять у звезды интервью.

Я, скажем так, не отношусь к категории тех молодых, начинающих девочек-певиц, которым нужно всё и сразу. Макс Фадеев продумывал тщательно каждое слово, каждый звук, чтобы всё гармонировало, правильно звучало. Поэтому, повторюсь, на запись ушло немало времени. Много людей возмущалось, почему ничего нового долго не выпускаем. По мне лично, не делается всё как-то с бухты-барахты. Я всё-таки за то, чтобы каждый шаг был продуманным. Не только при записи альбома, не только в музыке, а вообще в жизни, — призналась тогда Наргиз.

На протяжении долгого времени Наргиз, активно развиваясь на сцене, привлекает к себе внимание. Она совершенствуется, творит, делится неповторимой энергетикой со своей публикой. Ожидается, что и в этот раз выступление певицы соберет множество поклонников и ценителей хорошей музыки. Концерт начнется в 19:00. Стоимость билетов — от 2 тысяч 50 рублей до 3 тысяч 550 рублей.