Вадим Самойлов начал публиковать видео-архивы группы Агата Кристи 

Лидер культового музыкального коллектива Агата Кристи — Вадим Самойлов — создал официальный канал Агаты Кристи на YouTube. Проект приурочен к 30-летниму юбилею коллектива. Подписаться на канал. https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=W-YSYFkRNvg Также, в этом году планируется выпуск нового студийного мини-альбома Агаты Кристи, который сам Вадим охарактеризовал как «продюсерский проект». В релиз войдут новый композиции группы, созданные на архивные записи клавишника группы и автора огромного количества хитов — Александра Козлова. Первой ласточкой с EP была «Где-то между». Артист в iTunes. https://www.youtube.com/watch?v=tZOzDP1WoUg Также, в этом году увидит свет новый сольный альбом Вадима Самойлова, детали которого станут известны позднее. https://www.youtube.com/watch?v=ZIw4-h3LNuY