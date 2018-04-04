Песня «Катюша» в необычном исполнении китаянки восхитила интернет

Ролик с песней «Катюша», исполненный китайскими артистами, был опубликован на YouTube ещё в 2016 году. Однако именно сейчас он стал очень популярным в соцсетях. Сотни восхищённых комментариев под видео датированы 2018 годом. В ролике молодая китаянка Лю Мейлин (Liu Meilin) поёт русскую народную песню «Катюша» в рамках участия в местном телешоу «Heroes Of Remix». Исполнение происходит в разных жанрах и на разных языках — в песне можно услышать русский, китайский и английский языки. Великолепный голос девушки дополняют танцоры в советской военной форме, которые читают рэп, диджей ставит свои сумасшедшие миксы, и вся эта музыкальная вакханалия приправлена европейским оперным вокалом. В конце песни солистка эффектно падает прямо на руки солдатам.

Неординарное исполнение фронтовой песни вызвало неординарную реакцию среди российских интернет-пользователей. Пока одни возмущаются «издевательством над культовой песней советского народа», другие, а их большинство, пишут слова восхищения и благодарности артистам: «Глупость космического масштаба — что нельзя якобы подавать военные песни в современной обработке и тем более что русские песни никому больше нельзя петь», «Радоваться надо, что за рубежом помнят нашу историю и интересуются нашей культурой и доносят её в массы», «Не, ну собрать русскую народную песню, американский рэп и европейскую оперу в одно, и всё это в компьютерной обработке, могут только китайцы:)», «Очень круто! Самое лучшее исполнение „Катюши“ за последние 30 лет! Балет в советской форме станцевал чудесно!».

Видеоролик с мощным вокалом девушки-эльфа и её впечатляющей подтанцовки посмотрели почти 1,5 миллиона пользователей, больше трёх тысяч из них оставили свои комментарии:

«Товарищи китайцы, вы очень большие молодцы. Я такой «Катюши» не видел в России, какую вы у себя сделали», «Вау, у меня прям мурашки по телу, я в шоке, такой красивый, тонкий и приятный голос!», «Я стоя аплодирую!», «Вот такой крутой номер надо на Евровидение. 100% одержала бы победу)», «Так Катюшу ещё не исполняли. Класс вообще!», «100 раз переслушиваю, до сих пор не надоедает», «Фантастика!», «Шикарно исполнила. Аж сердце застучало, от такого красивого голосочка», «КРУТО!))) в стиле рок-оперы… в России, интересно, появится подобный кавер?)…или сочтут „неактуальным“…», «Остановите мои мурашки. Я уже в сотый раз смотрю и это не проходит! Аааа! Это великолепно. Подпевала в стиле репа только украсил ее божественный голос», — пишут восхищённые слушатели.

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