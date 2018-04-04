Биография Ильи Резника

Поэт-песенник, народный артист России Илья Рахмиэлевич Резник родился 4 апреля 1938 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

В 1962 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств), мастерская Татьяны Сойниковой.

В 1965-1972 годах работал артистом Театра имени В. Ф. Комиссаржевской.

С 1967 по 1971 год писал тексты для музыкальных пародий известного эстрадного артиста Виктора Чистякова

Первая песня на стихи Резника «Золушка» (музыка Игоря Цветкова ) прозвучала в 1969 году в исполнении Людмилы Сенчиной . Она принесла поэту всесоюзную популярность и решила его дальнейшую судьбу. В 1972 году Илья

Резник ушел из театра и начал профессионально заниматься песенной поэзией.

В 1975 году к Илье Резнику пришел первый международный успех. Ему была присуждена премия «Золотая лира» на конкурсе песни «Братиславская лира» (Чехословакия) за песню «Яблони в цвету» на музыку Евгения Мартынова в исполнении композитора.

Наиболее популярные произведения Ильи Резника — «Маэстро», «Паромщик», «Старинные часы», «Без тебя», «Вернисаж», «Еще не вечер», «Яблони в цвету».

Резник — автор текстов песен к нескольким театральным постановкам — «Золушка», «Сказка о четырех близнецах», «Если бы небо было зеркалом».

Он является автором либретто к опере-мистерии «Черная уздечка белой кобылицы» (музыка Юрия Шерлинга , Камерный еврейский музыкальный театр, 1979) и мюзиклу «Распутин» (1992).

Его песни звучат более чем в 40 художественных фильмах.

В кино Илья Резник дебютировал небольшой ролью в фильме «Приключения принца Флоризеля» (1979). Позже он снимался в эпизодических ролях в кинолентах «Пришла и говорю» (1985), «Московские красавицы» (1992), «Только раз…» (2002), «Бриллианты для Джульетты» (2005), «Карнавальная ночь-2, или 50 лет спустя» (2006).

В 1984 году Илья Резник совместно с композитором Раймондом Паулсом стал инициатором проведения ежегодных конкурсов молодых исполнителей в Юрмале (Латвия).

В 1991 году поэт создал свой театр, первой премьерой которого был музыкальный спектакль «Игра в Распутина, или Ностальгия по России» в концертном зале «Россия». В 1992-1994 годах «Театр Ильи Резника» гастролировал в США.

Первая книга Ильи Резника «Тяпа не хочет быть клоуном» вышла в Риге в 1969 году. Позже были созданы книги «Монологи певицы», «Двое над городом», «Жизнь моя — карнавал», «Мужик», «Алла Пугачева и другие», «Квадрат четверостиший», «Две звезды», серия для детей «Кукушечка», «Маленькая страна» и др.

В 2000 году Резник открыл собственное издательство «Библиотека Ильи Резника», где было издано свыше 20 книг поэта.

Илья Резник — член Союза писателей Москвы, член Союза литераторов РФ.

Творчество поэта было отмечено различными наградами. Илья Резник — народный артист РФ (2003), заслуженный деятель искусств РФ (2000).

Награжден орденами Почета (1998), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2008), Дружбы (2013).

Илья Резник также удостоен ряда общественных званий и наград.

В 2018 году он был удостоен нагрудным знаком министерства культуры РФ «За вклад в российскую культуру».