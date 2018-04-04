Илья Резник хочет устроить поэтический «баттл» с Андреем Дементьевым

"У меня появилась идея. Андрею же 90 лет исполнится летом. Можно сделать большой концерт «Две легенды, два поэта» в форме такого баттла: одно стихотворение — в ответ стихотворение, моя певица выйдет, споет — его певица споет", — пояснил Резник.

По словам поэта, недавно они уже опробовали подобный формат в дружеском кругу.

"Сорок минут был баттл: он (Дементьев — прим. ТАСС) читал стихотворение — я читал в ответ, связанное по теме. Например, он читает о Пушкине, а я о Петербурге. И была такая тишина! Многие открыли нас, особенно меня, с другой стороны — со стороны не песенника, а поэта", — отметил он.

При этом Резник выразил скептичное отношение к русскому рэпу, который набирает популярность именно в форме «баттлов». «Да, в этом что-то есть, хочется двигаться, но так же под любой ритм. А если наглые, пошлые сочетания, то они запоминаются, — посетовал поэт. — Я обожаю русский язык, он гениальный! А когда над ним издеваются, значит, по— другому не умеют».

"Вот и посмотрим, что интереснее: так называемый русский рэп или поэзия", — сказал Резник.

О Резнике

4 апреля народный артист России Илья Резник отмечает 80-летие. Из под пера легендарного поэта-песенника появились такие хиты, как: «Золушка», «Яблони в цвету», «Маэстро», «Старинные часы», «Странник», «Чарли», «Еще не вечер», «Вернисаж», «Стюардесса по имени Жанна», «Кабриолет» и многие другие.