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Илья Резник хочет устроить поэтический «баттл» с Андреем Дементьевым
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Илья Резник хочет устроить поэтический «баттл» с Андреем Дементьевым 

ТАСС 4 часа назад
Фото: tele.ru
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Поэт Илья Резник намерен предложить своему коллеге Андрею Дементьеву совместный концерт в форме творческого поединка. Об этом Резник сообщил в интервью ТАСС.
"У меня появилась идея. Андрею же 90 лет исполнится летом. Можно сделать большой концерт «Две легенды, два поэта» в форме такого баттла: одно стихотворение — в ответ стихотворение, моя певица выйдет, споет — его певица споет", — пояснил Резник.
По словам поэта, недавно они уже опробовали подобный формат в дружеском кругу.
"Сорок минут был баттл: он (Дементьев — прим. ТАСС) читал стихотворение — я читал в ответ, связанное по теме. Например, он читает о Пушкине, а я о Петербурге. И была такая тишина! Многие открыли нас, особенно меня, с другой стороны — со стороны не песенника, а поэта", — отметил он.
При этом Резник выразил скептичное отношение к русскому рэпу, который набирает популярность именно в форме «баттлов». «Да, в этом что-то есть, хочется двигаться, но так же под любой ритм. А если наглые, пошлые сочетания, то они запоминаются, — посетовал поэт. — Я обожаю русский язык, он гениальный! А когда над ним издеваются, значит, по— другому не умеют».
"Вот и посмотрим, что интереснее: так называемый русский рэп или поэзия", — сказал Резник.
О Резнике
4 апреля народный артист России Илья Резник отмечает 80-летие. Из под пера легендарного поэта-песенника появились такие хиты, как: «Золушка», «Яблони в цвету», «Маэстро», «Старинные часы», «Странник», «Чарли», «Еще не вечер», «Вернисаж», «Стюардесса по имени Жанна», «Кабриолет» и многие другие.
Также в его творческом багаже — басни, повести для детей, поэтические молитвы Русской православной церкви.
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