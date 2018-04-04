«Мураками» выбирает название для новой пластинки

Группа «Мураками» с головой ушла в студийную работу. Сейчас музыканты готовят свой новый альбом. Правда, пока, у пластинки никакого названия нет. Диляра Вагапова заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о новом альбоме ее команды читайте только на НСН.

«Название альбома мы пока не придумали. Так что, если у вас есть желание поучаствовать в выборе и идеи, как бы назвать шестую пластинку группы «Мураками», мы будем рады решить этот вопрос вместе с вами. Пожалуйста, пишите в соцсети, на наш сайт, и предлагайте варианты. Ну а что касается самого альбома, пока планируется, что в нем будет девять песен, а может быть даже десять — посмотрим!», — рассказала артистка.

Концерт-презентация нового альбома группы «Мураками» состоится в Санкт-Петербурге в клубе «Космонавт» 19 апреля.