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Майк Шинода не знает, что будет с Linkin Park после смерти Честера Беннингтона
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Майк Шинода не знает, что будет с Linkin Park после смерти Честера Беннингтона 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Почти год прошел со смерти вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, и поклонники команды до сих пор гадают, что же будет дальше с остальными музыкантами, оставшимися не только без друга, но и без фронтмена коллектива. Ходили слухи о новом приглашенном вокалисте, но Майк Шинода сразу же опроверг их. Теперь же второй вокалист группы признался, что и сам не знает, что им делать дальше. В своем недавнем интервью Шинода заявил, что не хочет давать ответ относительно будущего группы, потому что его просто нет. «Это странно, ведь если я дам сейчас какой-то ответ, это сразу же станет заголовком всех новостей. Поклонники очень хотят знать, что будет дальше, поверьте мне — я и сам хочу. Но ответа просто нет», — говорит Майк. Стоит отметить, что у самого Шиноды есть группа Fort Minor, которая успешно выступает с 2005 года, а некоторое время назад он анонсировал релиз первого сольного альбома «Post Traumatic».
попкорнnews
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