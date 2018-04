Апрельские гастроли. «Квартет И», «Рондо», Пенкин и барды

7 апреля, суббота

Guf&Slim

Рэперы GUF и Slim, ставшие знаменитыми в составе группы «Центр», снова решают объединиться в новом совместном проекте под символическим названием GuSli. Артисты готовы представить зрителям уже полноформатный альбом, а также порадуют своими старыми хитами. (16+)

Где: Milo Concert Hall, ул. Родионова 4. Во сколько: 18:00.

Цена: 1000–2200 руб.

10 апреля, вторник

Максим Галкин — уже давно «многостаночник»: он и талантливый юморист, и первоклассный пародист, и остроумный и тактичный телеведущий. Поэтому Максима знают все — от малышей до дедушек и бабушек. В свою новую сольную программу «Один за всех» Максим Галкин поместил всё самое актуальное из мира шоу-бизнеса и повседневной жизни. Раскованный, галантный, порой саркастичный, слегка хулиганистый и не теряющий самоиронии артист подарит нижегородским зрителям море смеха и хорошего настроения. (12+)

Где: Театр оперы и балета им. Пушкина, ул. Белинского, 59. Во сколько: 19:00. Цена: 1600–4000 руб.

12 апреля, четверг

Иеромонах Фотий

Иеромонах Фотий (в миру Виталий Владимирович Мочалов), насельник Свято-Пафнутьева Боровского монастыря, управляющий монастырского хора, стал известен после участия и победы в телевизионном проекте «Голос». Он очень тщательно отбирает композиции для исполнения, в репертуаре Фотия — любимые слушателями русские романсы, классические эстрадные хиты прошлого века, арии из популярных опер, классика рока и признанные зарубежные хиты. Священнослужитель представит нижегородцам свою новую программу «ИЕРОМОНОЛОГ». (0+)

Где: Нижегородская Филармония, Кремль, корпус 2. Во сколько: 19:00. Цена: 1800–2500 руб.

Сергей Галанин — легендарный рок-музыкант, в прошлом участник группы «Бригада С», а затем бессменный лидер группы «СерьГа», автор множества песен, ставших гимнами целого поколения. Именно их музыкант вместе со своим коллективом исполнит для нижегородских зрителей. (18+)

Где: Ресторан Maximilian, ТРК «Небо», ул. Большая Покровская, 98. Во сколько: 20:00. Цена: 800–1100 руб. с человека при условии брони стола на 4–10 мест.

16 апреля, понедельник

«Квартет И» со спектаклем «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках»

Александр Демидов, Камиль Ларин, Искромётный «Квартет И» возвращается в Нижний Новгород, чтобы порадовать нижегородцев долгожданной постановкой одного из лучших своих спектаклей. Ростислав Хаит Леонид Барац — четверо мужчин среднего возраста — говорят на сцене о том, что их интересует, и именно то, что они об этом на самом деле думают. Об отношениях с женщинами, о неудовлетворённых амбициях, о голливудском кино, об изменах, о вот только что (по ощущениям) закончившемся детстве, о ложном пафосе, о приближающейся старости… (16+)

Где: Театр оперы и балета им. Пушкина, ул. Белинского, 59. Во сколько: 19:00. Цена: 2800–8000 руб.

The Pink Floyd Show UK Настоящий подарок для всех поклонников легендарной группы Pink Floyd — возвращение трибьют-проекта из Великобритании! Новый тур под названием Shine On You Crazy Diamond посвящён памяти основателя группы Pink Floyd, вдохновителю психоделического направления в рок-музыке и одному из самых загадочных её фигур — Сиду Барретту. Это впечатляющее live-шоу — профессиональная интеграция видеоинсталляций, звукового, светового и лазерного перформанса. Данный концерт — уникальный шанс услышать такие выдающиеся композиции, как Shine On You Crazy Diamond, Money, Time, Hey you, What Do You Want From Me, Another Brick In The Wall. В турне также примет участие Дурги МакБрум — певица оригинального состава Pink Floyd. (6+)

Где: Нижегородская Филармония, Кремль, корпус 2. Во сколько: 19:00.

Цена: 1800–4000 руб.

17 апреля, вторник

Голос Сергея Пенкина диапазоном 4 октавы занесён в Книгу рекордов Гиннеса. Эпатажный певец исполняет западные эстрадные шлягеры, шедевры мировой классики в современных аранжировках, поп-композиции и многое другое. Его выступления отличает редкая сердечность, доверительный и уважительный тон общения с залом, блестящее умение расположить к себе публику и представить каждую песню. Концерты Сергея Пенкина всегда яркие и зрелищные, но новая программа уникальна даже на их фоне: каждая песня сопровождается видеоартом и световыми эффектами, динамическими конструкциями с экранами. А прекрасная музыка в сопровождении современных технологий, профессиональный красивый и душевный голос Сергей Пенкина доставят изысканное наслаждение зрителям. (6+)

Где: Театр оперы и балета им. Пушкина, ул. Белинского, 59. Во сколько: 19:00.

Цена: 1200–4500 руб.

19 апреля, четверг

Нэнси Виейра и оркестр Сезарии Эворы

Если вы хотя бы раз слышали прекрасные любовные баллады в исполнении Сезарии Эворы, значит, вы знаете и любите морну — музыку Островов Зелёного Мыса. Нэнси Виейра — продолжательница традиций классической морны. Ее не зря называют наследницей Сезарии Эворы: кабовердианка по рождению, она унаследовала не только репертуар своей великой соотечественницы, но и авторов, которые писали для Босоногой Дивы. Композитор Теофилу Шантре, создавший основу всемирной славы Сезарии, сейчас пишет для Нэнси. То же касается и оркестра, десятилетия работавшего с Эворой: сейчас эти инструменталисты высочайшего класса выступают с Нэнси. (16+)

Где: площадка PREMIO, ул. Нижневолжская набережная, 1в. Во сколько: 19:30.

Цена: 1000–1600 руб.

20 апреля, пятница

Звёздный ансамбль российских бардов «Песни нашего века»

Константин Тарасов, Галина Хомчик, «Песни нашего века» — уникальный проект, опровергнувший бытующее мнение о том, что интерес к авторской песне иссяк. На этих добрых, искренних, умных и честных произведениях Окуджавы, Высоцкого, Никитина, Визбора, Берковского, Городницкого, Кима, Якушевой и других бардов воспитывалось целое поколение современников. В этот вечер на сцене соберутся те, кого любят поклонники этого жанра: Дмитрий Богданов , Александр Мирзаян, Валерий и Вадим Мищуки Елена Фролова , Сергей Хутас. «Песни нашего века» — концерт, посвященный авторской песне. Самое сокровенное, личностное, задушевное прозвучит в живом исполнении звезд бардовской песни. (6+)

Где: Нижегородская Филармония, Кремль, корпус 2. Во сколько: 19:00.

Цена: 550–1650 руб.

My Baby's Blus Band

Элвис Пресли, Джаз, рок-н-ролл и блюз — именно такой музыкальный коктейль приготовили для слушателей ребята из My Baby’s Blues Band. Взяв за основу произведения виртуозов этих жанров, в числе которых Чак Берри Билл Хейли , Рэй Чарльз, Фрэнк Синатра и The Beatles, музыканты мастерски исполняют классику 1960–1990-х годов в авторском переложении. Если вы ищите, где можно потанцевать под неудержимый рок-н-ролл, то этот концерт станет для вас подходящим местом для хорошего отдыха! (12+)

Где: Milo Concert Hall, ул. Родионова, 4. Во сколько: 20:00.

Цена: 600–1000 руб.

23 апреля, воскресенье

Группа OPEN KIDS

Open Kids — это тинейджерская музыкальная поп-группа из Киева, которая за четыре года своего существования группа покорила сердца тысяч подростков на просторах СНГ. Это пять талантливых, добрых и прекрасных молодых исполнительниц, которые поют, танцуют и любят вдохновлять окружающих людей. (6+)

Где: ТЮЗ, ул. Горького, 145. Во сколько: 19:00.

Цена: 1100–280 руб.

24 апреля, понедельник

Поклонники называют Шуфутинского королём шансона за множество спетых и полюбившихся зрителям песен: недаром на протяжении 15 лет Михаил Захарович является лауреатом ежегодной национальной премии «Шансон года». За время своего творческого пути Михаил Шуфутинский выпустил 25 сольных альбомов и массу сборников, стал одним из самых продаваемых артистов 90-х, и сегодня по-прежнему находится на вершине эстрадного Олимпа. (6+)

Где: ДК «ГАЗ», ул. Героя Смирнова, 12. Во сколько: 19:00.

Цена: 1800–5000 руб.

25 апреля, среда

Кубанский казачий хор Кубанский казачий хор — старейший национальный коллектив России, признанный жемчужиной мировой культуры, олицетворяющий Кубань и прославляющий её в России и за рубежом. Коллектив является особо ценным объектом культурного наследия Краснодарского края в области традиционного народного искусства, которое зарождалось и хранилось веками на Кубани. В концертную программу «Казаки Российской империи» войдут премьеры новых песенных и хореографических номеров, а также будут исполнены полюбившиеся известные шлягеры. (6+)

Где: ДК «ГАЗ», ул. Героя Смирнова, 12. Во сколько: 19:00.

Цена: 1400–2200 руб.

Один из самых ярких и талантливых исполнителей современной поп-музыки — Сергей Лазарев —представляет свое новое головокружительное шоу — грандиозный N TOUR, приуроченный к 35-летнему юбилею артиста. Вас ждут качественная музыка, живой звук, грандиозное шоу и невероятная энергетика! (12+)

Где: Театр оперы и балета им. Пушкина, ул. Белинского, 59. Во сколько: 19:00.

Цена: 2300–3800 руб.

Александр Иванов, один из фронтменов отечественного глэм-рока, представит программу «Боже, какой пустяк», в который войдут лучшие хиты артиста: проверенная временем музыка и проникающая в самое сердце поэзия. Подарите себе вечер драйва, энергии, ностальгии и любви! (12+)

Где: Дворец Культуры Химиков, г. Дзержинск, пр. Ленина, 62. Во сколько: 19:00.

Цена: 800–2000 руб.

28 апреля, суббота

Группа Tequilajazzz

Группа, игравшая экспериментальный и альтернативный рок, частично воссоединилась для создания масштабной ретроспективной программы. Во время её подготовки музыканты обнаружили, что многие песни скрывают в себе значительный лирический и акустический потенциал. Так стала рождаться новая программа группы, и, как всё живое, радостное и спонтанное, она меняется день ото дня, от репетиции к репетиции. Чтобы не упустить капризное чудо, музыканты решили выйти с этой музыкой на сцену прямо сейчас — чтобы показать сам процесс, его волшебство и алхимию. (16+)

Где: площадка PREMIO, ул. Нижневолжская набережная, 1в. Во сколько: 19:00.

Цена: 1000–1600 руб.