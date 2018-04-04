Галанин рассказал, какое «НАШЕСТВИЕ» ему запомнилось больше всего

3,4 и 5 августа в Большом Завидове все поклонники рок-музыки соберутся на фестивале «НАШЕСТВИЕ». В числе участников Главного приключения года — группа «СерьГа». Именно этот коллектив подарил фестивалю неофициальный гимн — песню «Валера, ты где?» и без нее не обходится ни один сет группы на «НАШЕСТВИИ». Часто поле поет и вместе и вместо Сергея Галанина . Артист заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, какое из выступлений на фестивале Сергею Галанину запомнилось больше всего, читайте только на НСН.

«Пожалуй, больше остальных мне запомнился фест, который был еще в Раменском. Там я представлял пластинку дуэтов с Гариком, с Валерой Кипеловым. Я хорошо помню, как вместе с ними мы пели мои песни. Вообще, я помню выступления, которые длятся не 20, не 30 минут, а чуть-чуть подольше. Поэтому второй фестиваль, который я запомнил хорошо — это «НАШЕСТВИЕ», на котором мы праздновали 20-летие «СерьГи» (получается, 2014 год). Мы сделали интересный сет минут на 45-50, ведь если у тебя чуть больше времени, ты имеешь возможность поговорить со зрителем более основательно», — отметил музыкант.

До августа пока далеко, зато уже сейчас вы можете посмотреть новый клип группы «СерьГа» — «Я люблю поезда». Он был снят во время выступления коллектива в рамках проекта «Музыка в метро». Группа Сергея Галанина выступила в московской поздезмке в преддверии «Чартовой дюжины».