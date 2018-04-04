Максим Фадеев впервые за долгие годы выпустил сольную песню

Продюсер Максим Фадеев , несколько недель назад объявивший о полной перестройке своего продюсерского центра, выпустил сольную песню.

Фадеев опубликовал отрывок композиции в своем Инстаграме и объяснил, что сейчас на его лейбле MALFA происходят большие перемены, которые могут сильно удивить поклонников творчества продюсера и композитора.

"Сегодня хочу представить свой эксперимент со звучанием. Я давно не выпускал сольных песен не потому что не хотел — было не время. Песня уже доступна на всех площадках", — написал Фадеев. Новой композицией стал трек «Одно и то же», написанный в популярном танцевальном стиле.

Поклонники оценили новую работу Фадеева и сказали, что композиция очень быстро «заедает», ее хочется напевать из-за «цепляющего» припева.