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Максим Фадеев впервые за долгие годы выпустил сольную песню
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Максим Фадеев впервые за долгие годы выпустил сольную песню 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Продюсер Максим Фадеев, несколько недель назад объявивший о полной перестройке своего продюсерского центра, выпустил сольную песню.
Фадеев опубликовал отрывок композиции в своем Инстаграме и объяснил, что сейчас на его лейбле MALFA происходят большие перемены, которые могут сильно удивить поклонников творчества продюсера и композитора.
"Сегодня хочу представить свой эксперимент со звучанием. Я давно не выпускал сольных песен не потому что не хотел — было не время. Песня уже доступна на всех площадках", — написал Фадеев. Новой композицией стал трек «Одно и то же», написанный в популярном танцевальном стиле.
Поклонники оценили новую работу Фадеева и сказали, что композиция очень быстро «заедает», ее хочется напевать из-за «цепляющего» припева.
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