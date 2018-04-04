«Напомнило Бузову»: Максим Фадеев представил новый сингл

После того, как Продюсерский центр Максима Фадеева поменял свое название, музыка, производимая им, приобрела другое звучание. Фадеев уже похвастался первым творением «новой музыки», а на днях успел поделиться ещё одним синглом.

Максим Фадеев представил своим фанатам новую песню, которую исполнил он сам. Свой очередной эксперимент со звучанием он опубликовал в Инстаграме, где собралось много слушателей, с удовольствием высказавших свое мнение. Большинству фолловеров понравился трек Фадеева и они заявили, что Максим обязан записать сольный альбом и больше радовать их своим творчеством, а не продвигать других артистов. «Сейчас в MALFA происходят большие перемены. Многое вас сильно удивит. Я давно не выпускал сольных песен не потому что не хотел — было не время», — написал Максим.

Правда, не все всерьез восприняли творение музыканта. По словам некоторых комментирующих, для песни подобраны довольно банальные слова, что не свойственно умеющему создавать талантливые произведения Фадееву. Подписчики признались, что сравнили сингл с хитами Ольги Бузовой, так как и по звучанию, и по тексту они очень схожи. «Напомнило Бузову» «Странно… такой незамысловатый текст…» «Мне не понравилось..» «Предыдущая была круче!» «Эксперимент, на мой взгляд, в этот раз не удался..»

Недавно продюсерский центр Фадеева прошел так называемый ребрендинг, после чего продюсер выпустил песню, которая взорвала интернет. Фанаты заверили, что после первого прослушивания песня продолжала играть у них в голове. К тому же, по словам Максима, те технологии, которые использовались для создания этого сингла, не использовались ранее никем.

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) 2 Апр 2018 в 11:07 PDT