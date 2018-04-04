«Уральская студенческая весна»: инструменты готовы, выступающие тоже

Дан старт второму месяцу весны, однако погода внесла свои коррективы. Апрельский снег поможет растопить только веселье и настоящая дружба, которая царит в сердцах молодежи. На 3 недели Культурно — образовательный центр РГППУ станет эпицентром студенческой жизни.

2 апреля в Екатеринбурге состоялся отборочный этап фестиваля «Уральская студенческая весна» в творческом направлении «Музыка». На суд жюри было представлено 30 номеров в разных жанрах: народный вокал, бардовская и авторская песни, инструментальное исполнение. Показать свое творчество могли как профессионалы, так и обыватели. Сотню студентов из разных уголков Свердловской области связала любовь к прекрасному — искусству.

За одной из дверей раздаются звуки пианино, за другой — флейты, виолончели, балалайки. На первый взгляд может показаться, что мы находимся в музыкальной школе, и вот-вот подадут звонок с урока, тысячи юных музыкантов оставят на несколько минут инструменты и побегут в буфет. Но перемен здесь нет, да и «друзей» не откладывают. Молодые люди и очаровательные девушки неспроста старательно настраивают аппаратуру, судорожно перелистывают нотные тетради и «пробуждают» голоса. Заглянем в первую дверь и познакомимся с еще малоизвестным, но очень перспективным гитаристом, Евгением Ивановым . Юноша прибыл из небольшого промышленного города, называемого в народе «Врата Северного Урала». Студент Серовского политехнического техникума — самоучка. Несмотря на непривычный для фестивального формата стиль, «человек-оркестр» в лице Евгения, готов зажечь зал, подарив зрителям произведение в направлении «фингерстайл».

Фингерстайл (пальцевый стиль в переводе на английский fingerstyle) — это гитарная техника, в которой звук извлекается пальцами руки.

— Как давно занимаешься гитарой и выступаешь?

Появился на сцене недавно. На инструменте играю 4 года, «фингерстайл» только осваиваю.

— Чего в твоем творчестве больше: исполнения известных песен или собственного сочинения?

Пока представляю «каверы», но пробую писать мелодии самостоятельно. В этом году, к примеру, составил 5 произведений, на этой цифре планирую не останавливаться.

— Часто удается играть на большой сцене?

Обычная моя аудитория — друзья. Но хобби должно перерастать в большее, поэтому я активно участвую в областных и международных конкурсах, чтобы порадовать своим увлечением незнакомых людей.

В этом же кабинете дуэт студентов Уральского государственного горного университета — Владислав Васильев Андрей Родыгин старательно утюжат ярко-красные пиджаки и лакируют обувь к выступлению. Весна и музыка для молодых людей — настоящий праздник, и он должен быть постоянно. Поэтому они не пренебрегают традициями и 3-й год подряд расчехляют старенькие саксофоны и принимают участие в «Уральской студенческой весне». Тем более что конкурс проходит в их родном городе — Екатеринбурге. По словам юношей, фестиваль — возможность показать любовь к своему университету и, конечно, повод заявить о себе.

— Что вы хотите сказать слушателям, когда выходите на сцену?

Музыка — это голос души, который может рассказать больше, чем слова. Выходя в зал, мы думаем, прежде всего, об эмоциях, которые должен увидеть, услышать и почувствовать наш зритель.

Мужскую компанию разбавила нежная и скромная Татьяна Чернобородова из уютного города Асбеста. Татьяна с творчеством «на одной волне». Становится радостно, когда встречаешь человека, увлечённого своим делом. Она говорит о музыке, а в глазах загорается тот самый, яркий огонек.

«Моё хобби — это вокал. С семи лет я ни на минуту не расставалась с микрофоном. Когда передо мной встал выбор будущей профессии, решила, что готова пойти по жизни с народным пением, поэтому и поступила на эту специальность в колледж искусств в Асбест» — делится с нами девушка.

«Я очень люблю музыку. В мире нет ничего прекраснее и сильнее её, разве что любовь. И как говорится в книге Ванера Мавлетова «Настоящее творчество вечно. Будут жить тонкие, изящные, вдохновляющие мелодии, звуки, пробуждающие чувства и рождающие желание жить, любить, верить, надеяться. Музыкант — это волшебник. Он способен сотворить такое волшебство, от которого появляются слёзы на глазах».

Наше экспресс знакомство с участниками «Уральской студенческой весны» подошло к концу. Инструменты готовы, выступающие — тоже. «Творческий» кабинет закрыт на ключ, но открыта сцена, на которой через несколько минут такие яркие и перспективные ребята «зажгут» сердца зрителей, жюри, и вновь докажут, что музыка — не знает границ!