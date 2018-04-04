Альбом BTS «Face Yourself» занял первые строчки мировых рейтингов

Если спросить у Гугла про праздники, которые выпали на апреля, он расскажет вам про Всемирный день крысы и День святого Исидора — покровителя интернета. Но мы то с вами знаем, что на самом деле эта среда знаменательна выходом нового альбома BTS «Face».

Третий японский альбом к-поп группы включает в себя композиций, среди которых есть как уже полюбившиеся поклонникам мелодии («Blood,;», «DNA» «Mic»), так и новые песни. представили на суд АРМИ новых трека: «Intro:», «Don’t», «Let» и «Outro:».

Продолжая тему предыдущего альбома «Love:», «Face» начинается с музыкальной благодарности альбому-го года. По сути вступительная композиция («Ringwanderung») — это ремикс нескольких песен с предыдущей пластинки, которая, к слову, недавно отметила юбилей: недель в чарте.

«Face» был выпущен сразу в двух вариантах: в виде-диска и в цифровой форме (редкость для музыки из Кореи с ограниченным рынком). Новый альбом можно послушать в, в и, а также в.