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Альбом BTS «Face Yourself» занял первые строчки мировых рейтингов
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Альбом BTS «Face Yourself» занял первые строчки мировых рейтингов 

Popcake.tv 30 минут назад
Фото: Popcake.tv
Если спросить у Гугла про праздники, которые выпали на апреля, он расскажет вам про Всемирный день крысы и День святого Исидора — покровителя интернета. Но мы то с вами знаем, что на самом деле эта среда знаменательна выходом нового альбома BTS «Face».
Третий японский альбом к-поп группы включает в себя композиций, среди которых есть как уже полюбившиеся поклонникам мелодии («Blood,;», «DNA» «Mic»), так и новые песни. представили на суд АРМИ новых трека: «Intro:», «Don’t», «Let» и «Outro:».
Продолжая тему предыдущего альбома «Love:», «Face» начинается с музыкальной благодарности альбому-го года. По сути вступительная композиция («Ringwanderung») — это ремикс нескольких песен с предыдущей пластинки, которая, к слову, недавно отметила юбилей: недель в чарте.
«Face» был выпущен сразу в двух вариантах: в виде-диска и в цифровой форме (редкость для музыки из Кореи с ограниченным рынком). Новый альбом можно послушать в, в и, а также в.
В рейтинге iTunes «Face» моментально обогнал таких звезд, как Эд Ширан (Ed), Тейлор Свифт (Taylor) и Imagine.
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