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Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
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Эминем стал серийным убийцей в новом клипе 

Рамблер 22 минуты назад
Певец представил новое видео на песню «Framed». Особо впечатлительным личностям ролик, снятый режиссером Джеймсом Ларссе, смотреть не рекомендуется. Уж очень он получился своеобразным.
По сюжету клипа, представленного в стиле хоррора с элементами триллера, герой Эминема — серийный маньяк, страдающий раздвоением личности. Музыканту пришлось примерить на себя образы сразу нескольких людей: от ненормального убийцы, совершающего преступления и ничего потом о них не помнящего, до ведущего новостей.
Заканчивается эта загадочная история вполне ожидаемо: в психиатрической лечебнице.
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