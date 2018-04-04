Эминем стал серийным убийцей в новом клипе

Певец представил новое видео на песню «Framed». Особо впечатлительным личностям ролик, снятый режиссером Джеймсом Ларссе, смотреть не рекомендуется. Уж очень он получился своеобразным.

По сюжету клипа, представленного в стиле хоррора с элементами триллера, герой Эминема — серийный маньяк, страдающий раздвоением личности. Музыканту пришлось примерить на себя образы сразу нескольких людей: от ненормального убийцы, совершающего преступления и ничего потом о них не помнящего, до ведущего новостей.

Заканчивается эта загадочная история вполне ожидаемо: в психиатрической лечебнице.